APA de Murici celebra 28 anos com ação educativa na Fundação Quilombo dos Palmares | IMA

Atividade foi realizada com representantes do conselho gestor da área de preservação ambiental

Mary Landim / Ascom IMA

Uma experiência de ciência cidadã, turismo e educação ambiental marcou a comemoração dos 28 anos da Área de Proteção Ambiental (APA) de Murici. O evento #VemPassarinharPalmares foi realizado na sexta-feira (11), no Parque Memorial Quilombo dos Palmares, em União dos Palmares. A iniciativa, promovida pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA), Save Brasil, Fundação Cultural Palmares e órgãos parceiros, reuniu observadores, gestores e representantes do conselho gestor da APA.

O objetivo foi proporcionar uma vivência de observação de aves, além de estimular a conscientização sobre a biodiversidade da região e destacar a importância histórica e cultural do local.

A gestora da APA de Murici e assessora técnica do IMA/AL, Rikelle Costa, destacou o simbolismo da data. Segundo ela, a Serra da Barriga é um local estratégico para a conservação ambiental e atua como um importante corredor ecológico.

“Estamos na Serra da Barriga para comemorar mais um aniversário da APA de Murici. Esse evento contou com uma passarinhada, que foi um momento muito bacana, onde nós pudemos observar as aves em seu habitat. A Serra da Barriga tem uma grande importância na conservação ambiental. Eles vêm desenvolvendo um trabalho bacana frente à preservação e à conservação aqui do espaço, que também serve de corredor ecológico para a APA de Murici, possibilitando que os animais que estão lá também possam transitar por esses fragmentos de Mata Atlântica que existem aqui”, afirmou Rikelle.

O evento foi articulado com o Conselho Gestor da APA, que reúne representantes da Semarh, ICMBio, Casal, Fundação Cultural Palmares e prefeituras dos 10 municípios que compõem a unidade de conservação.

Balbino Praxedes, representante regional da Fundação Cultural Palmares em Alagoas, também ressaltou a importância da integração entre os órgãos.

“O Parque Memorial Quilombo dos Palmares se situa em uma região de preservação. Fazer parte da APA de Murici é incentivar a transversalidade entre os órgãos e, dessa forma, nós somamos forças para que possamos manter essa área preservada, o que é uma grande preocupação da Fundação Palmares. A pauta ambiental hoje em dia é prioridade, por isso precisamos somar esforços para que possamos manter a fauna e a flora dessa região preservadas para as futuras gerações”, declarou Balbino.

Com binóculos, guias e orientação técnica, os participantes puderam avistar cerca de 20 espécies de aves. Entre elas, o Carcará, Sabiá e Pica-pau. A atividade foi conduzida pela equipe da Save Brasil, que atua na região desde 2004, com ações voltadas para a conservação da Mata Atlântica em Alagoas e Pernambuco.

Passarinhada, ferramenta para o turismo

Aline Bezerra, coordenadora do projeto Mata Atlântica do Nordeste pela Save Brasil, celebrou o resultado da ação.

“Promovemos aqui no Parque Memorial Quilombo dos Palmares a primeira passarinhada, que aconteceu junto com o conselho gestor da APA de Murici. Esse foi um evento muito importante para observar a fauna local, mas também para que pudéssemos discutir a observação de aves como uma ferramenta para o turismo, a ciência cidadã e a educação ambiental. A observação de aves promove a sensibilização e faz com que as pessoas se sintam mais próximas da natureza, além de promover bem-estar e qualidade de vida”, afirmou Aline.

Entre os participantes estava Allanderlanio Silva, observador de aves e agente de Educação Ambiental, cuja história de vida foi transformada pelo contato com a natureza.

“No passado eu fui gaioleiro, mas depois que conheci uma pessoa que trabalha na RPPN Pedra D’Antas, decidi entregar meus pássaros em uma entrega voluntária. Depois disso, ele me incentivou a observar aves livres e a comprar uma câmera para fotografá-las. Observar aves é uma prática que melhora a qualidade de vida, é conhecer o seu habitat. Antes eu achava bonito ver uma ave engaiolada, só para ter o contato próximo de mim. Mas com o incentivo de amigos, agora eu tenho uma coleção de espécies em sonoras e fotografias que posso utilizar como objeto de educação ambiental e ciência cidadã. Isso foi o que mudou em mim. Tenho um campo de visão maior, para que no futuro uma criança possa estudar e conhecer determinadas espécies através do meu trabalho e minha história”, relatou Allanderlanio.

O prefeito de União dos Palmares, Júnior Menezes, reforçou a relevância da pauta ambiental no contexto regional e nacional.

“Esse é um dia importante no platô da Serra da Barriga, pois estamos recebendo representantes de alguns órgãos para discutir sobre a fauna e a flora da nossa região, de Alagoas e também do Brasil. Sabemos que o meio ambiente é uma causa muito importante e nós precisamos, sim, defender o meio ambiente e preservá-lo, para que possamos ter um futuro melhor”, destacou o gestor.

Algumas pessoas que atuaram no resgate de vítimas do acidente na Serra da Barriga, em 24 de novembro de 2024, receberam o Certificado de Heroísmo, concedido pela Fundação Cultural Palmares, em reconhecimento à coragem e altruísmo demonstrados.

Sobre a APA de Murici

Criada em 1997, a APA de Murici é a maior Área de Proteção Ambiental terrestre do Estado de Alagoas, tanto em extensão quanto em número de municípios abrangidos. Possui uma área de 132.833 hectares (1.328,33 km²), incluindo partes dos municípios de Murici, União dos Palmares, São José da Laje, Ibateguara, Colônia Leopoldina, Novo Lino, Joaquim Gomes, Messias, Branquinha e Flexeiras.