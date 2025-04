Aposta de Campinas leva R$ 7,8 milhões ao acertar todas as dezenas da Quina

Concurso 6714 somou outras 54 apostas que tiveram quatro acertos, uma delas de Indaiatuba. Quina, Loteria

Uma aposta simples de Campinas (SP) acertou todos os números do concurso 6714 da Quina, sorteado na sexta-feira (25), e levou R$ 7.804.957,07.

As dezenas sorteadas foram 20; 31; 47; 59; e 72.

A aposta vencedora foi feita na loteria Magia Loterias, que fica no Jardim Eulina.

O sorteio desta sexta-feira também teve outras 54 apostas que acertaram quatro números. Cada uma faturou R$ 9.632,09. Uma delas é de Indaiatuba e foi feita pela internet.

A Quina também teve 3.803 apostas que acertaram três dezenas e levaram R$ 130,25. Houve, ainda, 105.435 apostas com dois acertos que receberam R$ 4,69.

