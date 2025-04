Aposta única do Paraná acerta 15 números e leva prêmio de quase R$ 1 milhão na Lotofácil; veja cidade

Outra aposta, de São Paulo, também acertou os 15 números. Veja como apostar. Aposta única do Paraná acerta 15 números e leva prêmio na Lotofácil; veja cidade

Marcelo Brandt/G1

Uma aposta única do Paraná acertou os 15 números e levou R$ 988.704,74 da Lotofácil em sorteio do concurso 3356 realizado na noite de segunda-feira (31).

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta simples foi feita em Curitiba, na Chamma Loterias.

✅ Siga o canal do g1 PR no WhatsApp

✅ Siga o canal do g1 PR no Telegram

Outra aposta de São Paulo também acertou os 15 números e levou R$ 988 mil.

Os números sorteados foram: 04 – 06 – 07 – 08 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24

Veja detalhes das apostas vencedoras no site das Loterias.

Leia também:

Estupro, suspeito identificado e pedidos de prisão negados: entenda o crime no Paraná

Oil Man: Quem era Nelson Rebello, figura que circulava com óleo bronzeador por Curitiba

Acidente: Cinco jovens que morreram após grave acidente eram indígenas

Como jogar na Lotofácil?🤑

Para jogar na Lotofácil, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis.

Aqueles que acertarem entre 11 e 15 números ganham alguma premiação. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3.

Para apostar é preciso ser maior de 18 anos e fazer um jogo em qualquer agência lotérica do Brasil ou pela internet, no site na Caixa Econômica.

A Lotofácil possui sorteios de segunda-feira a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). São válidas apostas feitas até as 19h da data do sorteio.

Vídeos mais assistidos do g1 PR:

Leia mais notícias em g1 Paraná

Com informações do G1