Apostas digitais, sem legislação em caso de Amaño no futebol mexicano

A FMF disse que ações legais serão tomadas contra jogadores envolvidos, mas apostas on -line não são regulamentadas

O Federação de futebol mexicano Ele garantiu que tomará ações legais contra os jogadores que puniram por uma partida Amaño, ambos em Liga de Expansión MX Como na Premier League (Terceira Divisão), embora os gerentes achem que apostas ou jogos de aleatórios online não são regulamentados pelas autoridades.

“Estamos seguindo as medidas. Acho que vem o erro. Ele menciona que fará uma queixa antes das sanções do promotor, interpretações como esse crime devem ser apresentadas a isso”.

“O que teria que ser feito primeiro antes de dar vista ao escritório do promotor é legislar sobre esse assunto. E é aí que eu acho que a maior hipocrisia da federação”, disse o advogado Luis JiménezEspecialista em direito esportivo, em uma entrevista com ESPN.

As leis mexicanas podem punir o amor das partes?

Em um comunicado, o Fmf Ele disse que tomaria ações legais, embora não esclarecesse o crime ou atividade que seria indicado na frente do escritório do procurador -geral. No México, existe uma “lei de leis e sorteios”, mas isso não é atualizado desde 1946. Desde o final de 2024, há uma intenção, pelo governo, de reformar e legislar apostas on -line, mas até agora a iniciativa não foi apresentada.

“It was stated that in the next few days or weeks, the Ministry of the Interior or the Government, the Executive, would be sending an initiative of a new Game and Draws Law, which since 1946 is not modified, to combat corruption in this area, avoid extortion and that those who are dedicated to that activity pay the taxes that legally correspond, related to the income they perceive,” he said Ricardo MonrealCoordenador do Grupo Parlamentar de Morena na Câmara dos Deputados, em 25 de novembro de 2024.

O mesmo Federação de futebol mexicano Ele garantiu que abordaria os legisladores para acelerar a reforma da “Lei de Jogos e Sorta” e poder ter uma base na lei para evitar repetir esse tipo de amante no futebol mexicano. ESPN Tentei entrevistar o deputado Ricardo Monrealsem resposta até agora.

“Em primeiro lugar, especificaria que o problema de fundo não é a aposta, mas as correspondências das partes para obter apostas. E se a tentação fosse proibi -las, a única coisa que geraria essa medida seria levá -las à clandestinidade e, consequentemente, isso se expandiria, que não seriam mais recentes. O fenômeno é transversal, está se expandindo e nenhum esporte é seguro ”, disse ele Miguel Ángel Ochoa SánchezPresidente da Associação de Jogos e Apostos no México, em uma entrevista com ESPN.

Como evitar partidas de partidas no futebol mexicano?

Uma instrução, da FIFA para todas as suas associações, é que qualquer evidência de amor no futebol é punida e rigorosamente Federação de futebol mexicanoque distribuiu punições aos jogadores de ROADRUNCHES do Liga de expansão y Apodaca real do Premier League envolvido no arranjo de partes para apostas digitais. Além disso, os controles de monitoramento foram reforçados e os jogadores serão procurados para aumentar a conscientização sobre o problema.

“Atualmente, existem organizações internacionais dedicadas a ele e é essencial que haja abordagem dessas instituições por federações esportivas, operadoras de apostas e autoridades policiais de cada país. A troca de informações e comunicação com os fornecedores de apostas esportivas quando um compromisso suspeito é registrado deve gerar um alerta imediato para cada um dos partidos envolvidos”, disse o presidente da associação de jogos e apostos no MEXO.

No Federação de futebol mexicano Eles garantiram que o monitoramento realizado pelo gênio da empresa Sport, endossado pelo FIFApara detectar qualquer atividade irregular em apostas relacionadas ao México e, assim, agir imediatamente. Além disso, mais de um gerente da MX League solicitou um relatório sobre o caso de Amaño nas divisões menores, antes do escândalo.

No Fmf Reconhece -se que há mais queixas relacionadas à suposta amante do partido, embora estes não tenham sido comprovados, devido à falta de evidências. Por enquanto, a regulamentação das apostas digitais em várias frentes é solicitada.