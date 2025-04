Aprovados no concurso da Prefeitura de Penedo tomam posse

Mais sete pessoas aprovadas no concurso da Prefeitura de Penedo passam a fazer parte do quadro do funcionalismo municipal, contingente empossado nesta quinta-feira, 11.

O ato que oficializa o ingresso no serviço público reuniu servidores e familiares no gabinete do Prefeito Ronaldo Lopes.

O gestor que havia acabado de participar da abertura da 8ª ECriativa deu as boas vindas aos trabalhadores e trabalhadoras que irão ocupar vagas nas secretarias de educação e saúde e na SMTT.

“Esses servidores estão sendo empossados agora, na vaga de alguns aprovados no nosso concurso, porque houve desistência. Por isso fizemos a convocação, seguindo a ordem de classificação, conforme determinado no edital”, informa o prefeito penedense.

O ato oficial foi acompanhado pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Gustavo de Alencar; Luciano Lucena, Secretário Municipal de Educação; e Alfredo Pereira, presidente do Penedo Previdência, instituto municipal que administra a aposentadoria dos servidores e servidoras.

Confira abaixo a lista dos novos servidores efetivos da Prefeitura de Penedo