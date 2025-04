Arman Tsarukyan dispara de volta ao Palton Paddy Pimblett sobre comentários

Paddy Pimblett e Arman Tsarukyan poderiam estar marcando uma luta futura.

Neste sábado, Pimblett retorna ao octógono contra Michael Chandler no evento de cinco rounds do UFC 314. É a maior luta da carreira de Pimblett até agora, e uma vitória o levaria para o UFC Lightweight Top 10. E, quando ele está lá, parece que Pimbletky tem bovino com o Man Atualmente, o número 1, no número 1, o arco.

“A velha guarda da divisão leve, eles estão todos na saída”, disse Pimblett no Envio completo podcast. “… Nos próximos dois ou três anos, os 10 primeiros parecerão completamente diferentes. A única pessoa entre os 10 melhores que tem menos de 35 anos que eu consigo pensar é Arman Tsarukyan. Ele é apenas um garoto elegante que teve tudo o que lhe foi entregue.

“Ele estava fazendo vídeos em que se vira para a frente no pescoço, então está dizendo que recebeu um mal. …

“Basicamente, Arman, você caga suas calças. Você peidou e seguiu, e agora há uma merda descendo sua perna.”

Tsarukyan deveria desafiar o campeão leve do Islam Makhachev no evento principal do UFC 311 em janeiro, até que ele saiu da luta no dia anterior. Em vez disso, Renato Moicano interveio em pouco tempo, e o CEO da UFC, Dana White, disse que Tsarukyan teria que ganhar seu título novamente. Tsarukyan ainda não foi reservado desde então, mas depois de ouvir os comentários de Pimblett, parece que o peso leve nº 1 está pronto para resolver as coisas com Pimblett, se ele passar por Chandler neste fim de semana.

Diz o cara que seguiu o caminho mais fácil para o topo do UFC só porque ele tem um sotaque engraçado e um corte de cabelo dos Beatles. Eu te desafio a me chamar se você vencer e veremos quem vai cagar as calças dele no octógono quando nos encontrarmos palhaços @Paddythebaddy https://t.co/tkbm1hn5x2 —AMMAN TSARUYAN UFC (@ArManufc) 8 de abril de 2025

O UFC 314 acontece neste sábado no Kaseya Center, em Miami, e é encabeçado por uma luta vaga de título de penas entre Alexander Volkanovski e Diego Lopes.