Arman Tsarukyan espera que Ilia Topuria receba o título do UFC sobre ele

Arman Tsarukyan é o homem estranho na foto do título leve do UFC agora.

Apenas três meses atrás, Tsarukyan teve uma oportunidade de ouro para potencialmente derrotar o Islã Makhachev por seu cinto e vingar uma derrota de 2019 para o campeão leve. Infelizmente, para Tsarukyan, uma lesão nas costas o forçou a sair no dia anterior à noite da luta e ele não tem garantido uma reserva.

Tsarukyan está aberto a lutar contra alguém para ganhar outra chance, mas um confronto ainda está para se materializar. Ele acredita que Makhachev precisa tomar uma decisão primeiro e esse é o dominó que precisa cair para colocar o restante da divisão em movimento.

“No momento, porque é uma luta perigosa e eu não tenho um título”, disse Tsarukyan no JAXXON Podcast quando perguntado por que ninguém quer lutar com ele. “Então [Charles] Oliveira quer lutar pelo título, [Ilia] Topuria quer lutar, todo mundo quer lutar pelo título e quando a luta pelo título for reservada, então eu vou conseguir a luta. ”

É possível que o topo da lista leve precise esperar as consequências do UFC 315 antes de descobrir suas próximas tarefas.

O evento de 10 de maio é encabeçado pelo campeão dos médios Belal Muhammad defendendo contra Jack Della Maddalena. Muhammad treina com Makhachev, que impediu Makhachev de subir em peso para desafiar um segundo cinturão. Se Della Maddalena vencer, isso poderia abrir a porta para Makhachev lutar com ele.

E, se isso acontecer, um título vago ou provisório pode estar em disputa. Tsarukyan espera fazer parte dessa equação se Makhachev realmente deixar a divisão leve.

“Depende, se o Islã vai se mudar para 170 [pounds]sim, eles precisam me dar o título interino com alguém ”, disse Tsarukyan.

Um cenário que não surpreenderia Tsarukyan é Ilia Topuria pulando sobre os atuais candidatos leves para obter um título imediato contra Makhachev. O agora ex-campeão dos pesos penas recentemente desocupou o cinto com planos de subir até 155 libras e se Muhammad reter e Makhachev permanecer, os castros do UFC poderiam ter a chance de fazer com que a superfight de Makhachev-Topuria aconteça.

Tsarukyan espera que seja assim que tudo se desenrolará, embora, mesmo que Makhachev lute e derrote Topuria, ainda há um teste que Tsarukyan pensa que ele precisa passar antes de deixar a divisão.

“Eu penso [Topuria] Tenho que lutar pelo cinto, com certeza ”, disse Tsarukyan.“ Acho que ele deixou 145 por causa disso, porque eles disseram: ‘OK, vamos lhe dar uma luta pelo título’. … O Islã não quer lutar com ele, porque se ele vencer, as pessoas vão dizer: ‘OK, você novamente venceu um lutador de 145 e ele não é o número 1 candidato’.

“Se o Islã me bate, acho que ele terminou com essa divisão. Ele venceu todo mundo, só tem que me vencer e então as pessoas podem dizer isso.”