Arquivos Xzibit para se divorciar legalmente esposa afastada, termos ainda no ar

O rapper apresentou documentos em Los Angeles no início desta semana, pedindo ao tribunal que bifurcasse seu divórcio … basicamente separando o estado civil do divórcio em relação ao apoio à criança e ao cônjuge, permitindo assim que ele tivesse um único único único único, um único único solteiro único, enquanto o arrasto é o arrasto.

Xzibit aponta que os dois foram separados por mais de quatro anos … e, embora ele afirme que a data do julgamento está agendada para o próximo mês, ele sabe que isso pode levar um tempo para resolver – e e, ele quer ser um único homem novamente.

Os advogados de Xzibit também enfatizam que tentaram entrar em contato com Krista várias vezes sobre terminar legalmente o casamento recentemente – alegando que eles teriam o coração de volta dela, seus advogados Suece no início deste mês.

Este novo desenvolvimento ocorre alguns meses depois de Krista Perguntou ao tribunal Por US $ 30 mil a mais por mês para retornar ao estilo de vida de luxo que ela tinha.

Krista afirmou que Shi e o filho que ela compartilha com Xzibit foram forçados a sair de uma casa de 4 quartos e 4 banheiros que custava US $ 10 mil por mês … e eles não podiam mais comprar roupas de grife, como assim como, como assim como, como assim como fazer as queixas.