Arsenal vs Real Madrid: Alinhamentos na Liga dos Campeões

O Real Madrid sai como um favorito contra um arsenal que aspira a voltar às semifinais dos campeões após 16 anos

Um irregular Real Madridtocado e ferido em seu orgulho depois de perder contra Valência, enfrenta o Arsenalcheio de lesões e o sonho e o desejo de retornar às semifinais do Liga dos Campeões dezesseis anos depois.

Apesar dessa irregularidade e lesões, o Real Madrid assume o papel de favorito para a nomeação do Emirates Stadium antes Arsenal.

Carlo Ancelotti dirige a prática do Real Madrid AP

Ele se recupera para marchas por Thibaut Courtois, que resolverá o problema da meta sem ser cem por cento, depois de ver como nos três jogos perdidos devido a lesão muscular, a equipe branca recebeu oito gols nos jogos jogados no BernabÉu.

A lesão de Andriy Lunin acelera seu retorno após a amarga estréia de Fran González contra Valência. A responsabilidade, com 19 anos, de fazer um encontro de tal dimensão ou é avaliada na equipe técnica.

As dúvidas de ‘Carletto’ chegam às laterais. Condicionado pela perda pela sanção de Aurélien Tchouaméni, a peça que interrompe tudo. Valverde é lateral em uma banda na qual o peso do Dani Carvajal ausente é avaliado durante a temporada.

À esquerda, sem Ferland Mendy ferido, o Alaba aparece é um detentor da substituição de Fran García.

Apesar de seu desconforto físico, Rüdiger é um titular, Cameraveda jogará em um centro do campo no qual Luka Modric assumirá com 39 anos o peso do jogo por não chegar ao tempo que Dani Ceballos. Vá em frente com seu ataque de luxo: Bellingham, Rodrygo, Vinícius e Mbappé.

O Arsenal não está no lugar onde ele gostaria. Não para enfrentar a oportunidade de adicionar semifinais pela primeira vez em 16 anos, mas para o carrossel de lesões que as ridicularam na parte final da temporada.

Arteta chega à gravata sem Gabriel Jesus, Kai Havertz, Gabriel Magalhães, Takehiro Tomiyasu, além de jogadores de futebol como Jurriën Timber e Ben White, dos quais, apesar da qual a Arteta garante que eles estejam prontos, há duplas se eles podem ser preparados para uma correspondência dessa demanda por seus problemas físicos.

Com a perda de Gabriel, que perderá o restante da temporada, Arteta tem duas opções, a mais provável, que acompanha William Saliba com Jurrie Timber no centro da defesa e colocou Ben White no lado direito. Se White não estivesse pronto para ser iniciante, a madeira seria lateral e Jakub Kiwior, uma opção de emergência, se tornaria central. O polonês é talvez a opção menos confiável e, em seus dois anos no ‘Gunners’, tem sido principalmente substituto.

Além disso, não há muito mais dúvidas sobre o que Arteta colocará no gramado. O centro do campo será formado por Declan Rice, Thomar Party e Martin Odegaard, enquanto Bukayo Saka será ataque à esquerda, Gabriel Martinelli à direita e Mikel Merino en Punta.

Arsenal vs alinhamentos do Real Madrid

Arsenal: Raya; Branco, madeira, cruz, Levil-Skelly; Arroz, patey, odegaard; Um saquê, Merino y Martinilli.

Real Madrid: Courtois; Federico Valverde, Antonio üdger, Raúl Asencio, David Alaba; Eduardo Cameraveda, Luca Modrich, Jude Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior e Kylian MBAPÉ.

Árbitro: Irfan Parento.

Estadio: Emirates Stadium.

Hora: 15:00 ET, 13:00 MX, 12:00 PT

Com informações de EFE