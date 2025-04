As autoridades de Trump discutem, tornando muito mais difícil se qualificar para a assistência federal de desastres, iniciando esta temporada de furacões

CNN

–



As autoridades de gestão de emergência de Trump estão discutindo reformas que tornariam muito mais difícil para as comunidades se qualificarem para a assistência federal de desastres, homenageando a ordem executiva do presidente Donald Trump de mudar mais responsabilidade pela resposta a desastres e recuperação aos estados, e não ao governo federal.

Um memorando do administrador interino da FEMA Cameron Hamilton, um nomeado Trump, obtido pela CNN, descreve uma longa lista de recomendações para Trump seguir que poderia reduzir drasticamente o número de declarações de emergência que o presidente aprova e a quantidade de assistência federal distribuída às cidades e estados atingidos por desastres naturais.

Essa mudança antes do que normalmente é os piores meses para desastres naturais nos EUA pode representar problemas significativos para os estados que não estão preparados para pagar a conta e para os milhões de americanos afetados por desastres todos os anos.

Mais notavelmente, o memorando, enviado a um funcionário do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, propõe aumentar drasticamente o limiar para os estados se qualificarem para assistência pública, quadruplicar efetivamente a quantidade de danos que uma comunidade deve sofrer para receber ajuda federal.

A proposta também recomenda reduzir a parcela dos custos de recuperação que o governo federal pagará, limitando os tipos de instalações elegíveis para assistência e negando todas as principais declarações de desastres por tempestades de neve.

“O objetivo principal deste memorando é identificar ações de curto prazo para reequilibrar o papel da FEMA nos desastres antes do início da temporada de furacões de 2025”, escreve Hamilton no memorando, que faz parte dos esforços contínuos do governo para diminuir drasticamente a pegada da agência de ajuda a desastres e reduzir os custos federais dos desastres.

Neste ponto, não há indicação clara de que a FEMA ou a Casa Branca estejam seguindo as recomendações descritas na proposta de Hamilton.

A CNN entrou em contato com o Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, a FEMA e o Departamento de Segurança Interna, que supervisiona a FEMA, para comentar.

Embora o esforço para reduzir o ônus sobre o governo federal não tenha falta de seus apoiadores, alguns temem que as mudanças propostas sejam demais, muito cedo.

“Está indo em uma direção que precisa ir? Sim, acho que sim. Mas ir para lá imediatamente será muito doloroso”, disse o ex -administrador da FEMA Craig Fugate, que serviu sob o governo Obama, sobre as mudanças propostas.

Quando um estado solicita uma grande declaração de desastre, a FEMA usa uma métrica que mede o custo estimado da assistência contra a população estatal – conhecida como indicador per capita (PCI) – para avaliar a gravidade dos danos e informar sua recomendação ao presidente sobre a aprovação da assistência pública.

A proposta de Hamilton aumentaria o PCI de US $ 1,89, seu nível atual, para US $ 7,56, o que focaria fundos federais em desastres em larga escala e “eliminar pequenas declarações de desastres”.

Hamilton argumenta que essa mudança “reduziria os custos federais em centenas de milhões por ano” e refletiria melhor a inflação e as condições econômicas atuais, dado que esses limiares dificilmente aumentaram nas últimas décadas.

As administrações anteriores discutiram o aumento do PCI, que foi estabelecido em 1986 e estabelecido em US $ 1. Um relatório do governo de 2011 chamou o indicador – nesse ponto, apenas US $ 1,35 – “artificialmente baixo” porque seu crescimento modesto não reflete adequadamente aumentos na renda e inflação pessoal; Com esses fatores levados em consideração, o relatório disse que o indicador teria sido de US $ 3,57 em 2011

Mas os gerentes estaduais de emergência disseram à CNN que um aumento limiar da magnitude proposto por Hamilton representaria um enorme desafio quando futuros desastres atingirem.

“Isso é um aumento maciço”, disse Karina Shagren, diretora de comunicações do Departamento Militar de Washington, que supervisiona a gestão de emergência do estado. “Estamos prevendo totalmente que os estados terão que assumir um fardo maior para responder a emergências. Só precisamos de alguma clareza. Estamos tentando desenvolver um caminho a seguir sem realmente saber como é o caminho.”

O porta -voz do gerenciamento de emergência da Carolina do Norte, Justin Graney, disse à CNN que o aumento proposto foi “alarmante”.

As comunidades rurais, especialmente em grandes estados, podem lutar mais para preencher as lacunas. Essas áreas geralmente sofrem danos graves, mas concentrados, e podem não se qualificar para assistência pública sob um limiar muito maior.

“Os estados não estão preparados hoje”, disse Michael Coen, ex -chefe de gabinete da FEMA sob as administrações de Biden e Obama. “Se eles tivessem notícias e pudessem trabalhar com suas legislaturas estaduais, poderiam se preparar e o orçamento para poder lidar com os riscos que sabem que têm. Mas fazer isso sem dar aos Estados nenhum aviso avançado os deixaria em apuros”.

As declarações federais de desastres aumentaram constantemente nos últimos anos, à medida que o clima extremo se torna cada vez mais destrutivo e dispendioso em um mundo de aquecimento.

Coen chamou a proposta de aumentar o PCI Quadrosp “sem precedentes”.

“Isso afetaria adversamente os estados que têm muito risco e não têm a capacidade financeira de responder”, disse Coen. “Os americanos que vivem nessas comunidades verão um atraso em sua recuperação”.

Declarações de desastres negadas em estados azuis e vermelhos



Não está claro se o memorando e o alto limiar que ela propõe estão ligados às recentes negações da Casa Branca de grandes declarações de desastres para alguns estados, incluindo Arkansas, Washington State e Kentucky.

O governo Trump negou recentemente o pedido de assistência pública do estado de Washington após um ciclone mortal de bomba no ano passado. O estado enviou US $ 34 milhões em danos verificados – mais de duas vezes o limite atual da FEMA para justificar a assistência federal.

Washington conheceu “todos” dos “critérios muito claros” para se qualificar para o financiamento de desastres, escreveu o governador Bob Ferguson, um democrata, em comunicado após a negação de Trump, acrescentando que “outro exemplo preocupante do governo federal retenha financiamento da participação na participação”.

Shagun disse que o governo federal não indicou ao seu estado que está planejando mudar o limiar para obter assistência. O estado de Washington está planejando recorrer da negação do governo federal de uma grande declaração de desastre.

Mas não foram apenas os estados azuis que foram excluídos.

Como relatou a CNN, o governo Trump negou o pedido do governador do Partido Republicano do Arkansas, Sarah Huckabee Sanders de assistência individual e pública, após um surto de severas tempestades e tornados que também afetaram o vizinho Mississippi e Missouri e deixaram mais de 40 pessoas mortas.

A negação do pedido, datada de 11 de abril, disse que o governo Trump “determinou que os danos desse evento não eram de severidade e magnitude que estivessem além das capacidades do estado, dos governos locais afetados e das agências voluntárias. Consequentemente, determinamos que a assistência federal suplementar não é necessária”.

Sanders, um aliado de longa data de Trump e seu ex -secretário de imprensa, está apelando da decisão para a Casa Branca, dizendo em uma declaração “sem o apoio de uma grande declaração de desastre, o Arkansas enfrentará desafios significativos ao assumir total responsabilidade e alcançar uma recuperação efetiva deste evento”.

O tornado rasgou o Arkansas rural em março, nivelando casas, igrejas e lojas em uma cidade chamada Cave City, deixando três pessoas mortas.

A moradora de Cave City, Irma Carrington, que administra uma empresa local chamada Crystal River Cave Tours, disse que o supermercado da cidade, farmácia, consultório odontológico e várias igrejas foram gravemente danificadas pelo tornado. A cidade ainda está sem seu supermercado, e os indivíduos que perderam casas confiam no seguro residencial ou em suas economias pessoais para recuperar.

Carrington disse à CNN que estava frustrada com a falta de ajuda federal para a área.

“Eu não ficaria muito feliz com o nosso governo se eles não avisassem e acelerem quando precisamos, o pior”, disse Carrington. “Nossa cidade inteira foi afetada. Nosso pessoal paga impostos como todo mundo. Não entendo por que não estamos conseguindo, acho que tivemos muitos danos”.

Balanceamento de fundos estaduais e federais



O memorando também propõe que o Presidente mantenha a participação federal de custo para recuperação de desastres excedendo 75% – o que significa que o governo federal cobre 75% da recuperação e os governos estaduais e locais pagam os 25% restantes – o que é padrão para a maioria dos desastres, mas às vezes é elevado após tempestades particularmente devastadoras.

Até recentemente, a Carolina do Norte recebia 100% de participação federal de custo da recuperação do furacão Helene. Este mês, Trump negou extensões para o estado, reduzindo a parte federal de custos para 90% no futuro.

O governo também considerará eliminar a assistência pública para instalações recreativas (como parques e docas de barco) e negar todas as principais declarações de desastres para tempestades de neve.

Durante o governo Obama, disseram as ex-autoridades da FEMA, a agência levantou repetidamente o limiar para que os estados se classificassem para a assistência federal após uma tempestade de neve, dada a carga que os desastres colocados no governo federal para financiar a remoção de neve em larga escala. Mas nenhum governo impediu que os estados recebessem grandes declarações de desastres de uma tempestade de neve.

Trump e seus aliados criticaram a FEMA há meses como ineficazes e desnecessários. A secretária de Segurança Interna Kristi Noem, cujo departamento supervisiona a FEMA, prometeu “eliminar” a agência.

Fugate, o ex -administrador da FEMA, espera que a proposta desencadeie uma conversa bipartidária sobre a reforma da agência em vez de desmontá -la.

“Isso seria bastante drástico, mas talvez inicie uma discussão mais significativa do lado da política”, disse Fugate sobre a proposta. “Qual é o equilíbrio adequado entre você como um contribuinte federal subsidiando os estados que estão construindo em áreas costeiras de alto risco, que lucram com esse desenvolvimento, mas você é basicamente a apólice de seguro deles”.