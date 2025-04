As corridas mais fechadas para o título no futebol europeu

Aqui, cinco das melhores corridas para o título ainda a ser resolvido, desde a elite da série italiana até a Liga Semiprofesional na Inglaterra

Ele Liverpool de Arne slot Tem sido tão dominante durante grande parte desta temporada que não houve muita carreira para o título do Premier League para falar sobre.

E, quando nos aproximamos do final da campanha de 2024-25 na maioria dos países europeus (alguns países escandinavos e bálticos jogam como primavera ao outono), muitos títulos já são uma conclusão inevitável. Ele Paris Saint-Germainjá coroado campeão da Ligue 1, ainda está a caminho de uma temporada invicta na liga.

Mas há também algumas ligas na Europa e até na Inglaterra, que estão indo para o fim do ataque cardíaco.

Aqui cinco das melhores raças para o título ainda resolvem, da elite do Serie a Italiano para as ligas semi -profissional Liga Nacional Sul inglesa.

Possível não remunerado na série A

Romelu Lukaku de Napoli com a marca de Francesco Acerbi de Inter FRANCESCO PECORARO/GETTY imagens

Pode -se dizer que a corrida pelo título que está atingindo seu ponto de ebulição é o do Serie a Italiano, onde há uma possibilidade real de que um desempate seja mantido para decidir quem vence o Scudetto.

No último suspiro, Riccardo Orsolini marcou no último suspiro da vitória por 1 a 0 da Bolonha sobre Inter Milão, permitindo o Napoli Antonio Conte terminará o fim de semana ligado a pontos após sua vitória por 1 x 0 sobre a modesta Monza no dia anterior.

A certa altura, parecia que a Inter seria feita com seu 21º título, mas agora poderíamos estar apenas cinco jogos da Grande Final: um rosto ou empate para coroar o campeão.

Ao contrário de outras grandes ligas européias, na Itália, se as duas primeiras terminam com os mesmos pontos, não há diferença nos objetivos ou confrontos diretos que os separam, mas enfrentam o campo. Como as coisas estão, a única recompensa por Inter por ter uma melhor diferença de objetivos do que o Napoli (Os dois jogos da liga entre os dois nesta temporada terminaram em um empate em 1 x 1) é que o time de Simone Inzaghi seria o apresentador do jogo em que o vencedor leva tudo.

A única vez que o título da Série A foi decidido dessa maneira foi em 1964, quando a Inter caiu para a Bolonha. Poderia ser um presságio?

Batalha de Lisboa em Portugal

A luta pelo título em Portugal é tão dramática quanto a da Itália. Tudo o que sabemos é que o vencedor deixará Lisboa, já que o CP esportivo e o Benfica Primeira posição é disputada.

Ao contrário do que acontece na Itália, se os dois primeiros terminam com o mesmo número de pontos, o empate será decidido com base em confrontos diretos entre as duas equipes nesta temporada. Sporting Beat por 1-0 para Benfica Em seu primeiro confronto, mas ainda há uma festa crucial.

O Derby de Lisboa, que será reproduzido em 10 de maio no Estádio Da Luz del Benfica, promete ser um duelo de Titãs, com muito em jogo. Enquanto o Benfica Ele precisa de vitória, o Sporting sabe que um empate será suficiente se ele conseguir manter um recorde de 100% no restante da campanha. Ao longo da história da Primeira Liga, o time que chega líder no último fim de semana sempre proclamou campeão.

Ele Sporting de Lisboa Ele sofre muito desde a marcha de seu treinador, Rubén Amorim, para Manchester United Em novembro. Com ele para o comando, ele abriu a campanha com onze vitórias consecutivas, mas após sua marcha, ele sofreu um inchaço importante que abriu as portas do Benfica. No entanto, é provável que o Sporting tenha da maneira mais fácil e será conduzida pela máquina de pontuação de Viktor Gyökeres (que marcou 43 gols em 39 jogos com seu clube até agora nesta temporada).

Enquanto isso, o Benfica enfrenta uma visita complicada ao Braga, terceiro, no último dia, mas é a forma mais e pode expandir seu registro de títulos nacionais para 39.

Se precisarmos de uma repetição, as duas equipes também parecem muito prováveis ​​de se encontrar novamente na final da Copa Portuguesa, a Taça de Portugal, em 25 de maio.

O velho e o novo na Hungria

O momento decisivo no Nemzeti Bajnokság húngaro poderia ter ocorrido no último fim de semana, já que o Academia Puskás Ele só conseguiu um empate por 2-2 contra Paks, oferecendo a vantagem do Ferencváros35 vezes campeão.

Os Ferencváros, treinados pelo primeiro Tottenham, Liverpool, La Galaxy e a República da Irlanda, Robbie Keanetem uma vantagem de três pontos nos últimos cinco jogos, que incluem a visita do Puskás Akadémia aos líderes da liga em 3 de maio, quando eles podem esperar um feroz bem -vindo.

O Puskás Akadquia procura seu primeiro troféu da liga e também aspira a se tornar o primeiro time que recebeu o nome de um jogador de futebol (o ex -jogador da Hungria e do Real Madrid, Ferenc Puskás) a ganhar um título europeu. A ascensão do clube, de uma pequena cidade em Felcsút a um dos maiores poderes de futebol do país, está inextricavelmente ligada ao primeiro -ministro húngaro, Viktor Orbán, que promoveu a ascensão do clube de sua cidade natal nas ligas. Orbán jogou no time até 2005 e até se tornou um segundo treinador.

Pode ser um passo longe demais para o Puskás Akadémia trazer o troféu da liga de volta à Pancho Arena, um estádio com capacidade para menos de 4.000 pessoas, mas isso é frequentemente citado como um dos mais bonitos da Europa, embora o clube esteja claramente em ascensão.

Mudança de guarda na Croácia

Parece que o controle de ferro do Dinamo de Zagreb Sobre o título croata está finalmente enfraquecendo. O Dinamo venceu 18 dos últimos 19 campeonatos, mas é quatro pontos dos dois líderes, o Rijeka y el hnk hajduk divididoque estão amarrados no topo.

À medida que o fim se aproxima, o Rijaka (o último time que não se chama Dinamo a ganhar o título, na temporada 2016-17) e a divisão do Hajduk (que está procurando seu primeiro título em 20 anos) começaram a vacilar com dois empates consecutivos. O último foi atormentado por controvérsia, já que o Hajduk ficou com 10 homens contra o Varaždin após apenas 16 minutos e exigiu acesso ao áudio do VAR após o jogo.

17 de maio parece ser o dia D, já que o Hajduk recebe o Rikeja no Stadion Polj, e podemos esperar o treinador do Hajduk, Gennaro Gattusocombativo como sempre. A última vez que as duas equipes enfrentaram, em março, o Rijaka triunfou por 3-0 e Gattuso se recusou a apertar a mão do comentarista croata de Maxsport 1 TVJoško Jeličić e, em vez disso, o encarou e jogou uma diatribe furiosa.

Tiroteio de seis bandas na Liga Nacional Sul

Eu posso Liga Nacional SUR (a Sexta Divisão da Inglaterra) não recebe atenção mundial, mas possivelmente a corrida pelo título mais aberta em toda a Europa está sendo desenvolvida.

Ansioso pelo último dia, qualquer um dos seis primeiros pode terminar na primeira posição e reivindicar a única posição de subida automática.

Liderando o caminho está a cidade de Turo, que foi forçada a jogar seus Jogos em casa a 313 quilômetros de distância, em Taunton, na última temporada, e celebra seu retorno para casa com uma excelente campanha. O Torquay United, o Borough Eastbourne, a madeira de Boreham, os Wanderers Dorking e a Worthing, pisam nos calcanhares.

Worthing, de uma cidade costeira de Sussex, ganhou uma certa fama graças ao recente documentário “The Club That George Built”, que conta a história inspiradora de George Dowell, um jovem jogador que ficou paralisado em um acidente de carro e usou dinheiro de remuneração para assumir o comando e salvar o clube quando estava na beira do colapso.

O último dia de partidas, no sábado, promete ser um clássico, já que os fãs não apenas devem navegar por seu próprio jogo, mas também estarem cientes dos jogos em todo o país enquanto usam um pouco de aritmética mental útil para conhecer o destino de sua equipe.