As crises dos democratas começam a acontecer no início do recrutamento do Senado e nas primeiras campanhas

O pânico dos democratas sobre o que eles representam e se podem competir com credibilidade além dos estados mais azuis já estão em erupção na pressa de recrutar candidatos ao Senado em todo o país para o próximo ano – um esforço desesperado para abandonar anos de perdas que os deixam longe do poder em um momento que mais precisam dele.

Os democratas, de fato, competirão em todos os lugares em 2026? Os líderes alocarão dinheiro mesmo em corridas difíceis ou se consolidarão de forma conservadora em torno de suas melhores apostas? Como eles lidam com o que poderia ser candidatos que variam de estar alinhados com Bernie Sanders até ocasionalmente votar com Donald Trump?

Mesmo assim nas eleições de 2026, essas perguntas estão se desenrolando contra o conjunto mais difícil das corridas do Senado que os democratas enfrentaram em décadas.

“Só, o mapa do Senado não parece ótimo, mas se for uma eleição de onda, os democratas podem competir em lugares que normalmente não podem”, disse Jaime Harrison, que antes de seu recentemente concluir o mandato como presidente do Comitê Nacional Democrata que concorreu ao Senado na Carolina do Sul em 2020.

Harrison falhou em sua tentativa de tornar um azul do Estado Vermelho. Enquanto ele levantou US $ 130 milhões, ele ainda perdeu para o senador Lindsey Graham por 15 pontos.

Mas as esperanças de uma grande reação a Trump, alimentadas por números de pesquisas internas que dizem que os agentes mostram sua popularidade, tem Harrison e duas dúzias de outros agentes democráticos e candidatos em todo o país que conversaram com a CNN argumentando que as eleições do próximo ano podem estar mais alinhadas com a onda democrática de 2006.

Os democratas têm três senadores em exercício que anunciaram que não serão executados novamente no próximo ano e antecipam que pelo menos mais um se seguirá. Eles também precisam defender um senador na Geórgia, onde os republicanos continuam com força. Suas oportunidades mais óbvias de colocar os republicanos em defesa estão no Maine e na Carolina do Norte, os dois estados que esmagaram os sonhos dos democratas em vencer as corridas do Senado após o ciclo após o ciclo.

E mesmo que eles consigam vencer essas três corridas, isso não será suficiente para conseguir a maioria.

Isso deixa os agentes que olham além do território democrático principal em estados como o Alasca e até o Kentucky e o Mississippi, ou fantasias de enfermagem de revivimentos em estados outrora competitivos como Ohio, onde os líderes locais estão esperando por Sherrod Brown para decidir se ele tentará voltar a governar.

E em todo o país, os eleitores têm dúvidas sobre o que os democratas representam. “Essa é uma pergunta que estou recebendo muito”, disse Wiley Nickel, ex -congressista que agora concorre ao Senado na Carolina do Norte – mesmo que muitos democratas pressionem pelo ex -governador Roy Cooper entrar na corrida contra o senador Thom Tillis.

Mais do que na ideologia, os eleitores estão pressionando os candidatos democratas sobre o que estão fazendo para recuar contra Trump e se apoiariam Chuck Schumer para permanecer o líder do Senado do partido.

Enquanto os estrategistas elaboram planos preliminares de explodir Trump na economia e thrash os republicanos como ele, não importa o quê, Schumer e o colega senador de Nova York Kirsten Gillibrand, presidente do braço da campanha dos democratas do Senado, estão sentindo a força dos candidatos em potencial e trabalham com líderes locais para encontrar mais.

Mas a liderança do Senado não está sozinha nos esforços de recrutamento. Abdul El-Sayed, que na semana passada lançou sua campanha para as primárias democratas para a vaga no Senado Open em Michigan com o endosso imediato de Sanders, é apenas um dos candidatos em potencial em todo o país a quem o ícone progressista incentivou a correr. Grupos menores de agentes e ativistas estão formando parcerias tranquilas para aumentar seus próprios candidatos, ansiosos por superar as decisões que saem de Washington.

Comparando o que ele está ouvindo dos eleitores ao cinismo que se enraiza em pacientes com dor crônica com quem trabalhou, disse a El-Sayed à CNN: “É o pântano de ‘tudo meio que é péssimo’ e nosso trabalho é derrubá-lo para seus elementos-chave”.

“Para muitos eleitores em Michigan que elegeram por pouco Donald Trump, eles não sabiam o que o Partido Democrata significa”, disse Mallory McMorrow, um senador do estado de Michigan também concorrendo nas primárias para o assento no Senado dos EUA.

Morrow disse que sua campanha é sobre “sucesso, segurança e sanidade”, em vez do status quo.

“Esta é uma grande oportunidade para escrever um novo partido democrata e realmente colocar uma participação no chão, mostrar através de nossa raça.

As apostas no Senado são muito mais altas do que apenas ganhar a maioria. Para aqueles que vêem verificando o poder de Trump como uma emergência para a República, todo assento democrata faz uma enorme diferença: mesmo restringindo a margem de 53 a 47 do Partido Republicano ampliaria a pressão sobre os poucos republicanos restantes dispostos a prender o presidente.

Uma medida de quão esparsa é o banco democrático nos estados em que eles precisam competir no próximo ano: apenas alguns membros da Câmara estão na mistura para as corridas do Senado. O deputado de New Hampshire, Chris Pappas, já lançou sua campanha, embora o deputado Haley Stevens deva se juntar à corrida aberta em Michigan e a deputada Angie Craig está no meio de um balanço de prefeituras nos distritos republicanos de seu estado, enquanto ela lia uma campanha para o assento aberto em Minnesota.

Todos os três estão em estados democráticos de maneira mais confiável, mas Pappas disse que ser um democrata ao longo da vida não significa que ele está satisfeito com a forma como o partido chegou aonde está.

“Temos que reconhecer que, para enfrentar os danos que a administração está causando, a fim de vencer as eleições e interromper o que o governo está causando agora, precisamos de uma coalizão de pessoas que possam avançar, correr e vencer”, disse ele à CNN. “O Partido Democrata foi de pé no início da presidência de Trump. Este é um momento em que precisamos pensar em como fazer a diferença, usando todas as ferramentas que temos para responsabilizar os republicanos e tentar estabelecer alguns corrimãos”.

Na Geórgia, o senador Jon Ossoff começou a construir sua campanha em torno de uma abordagem que ele acredita que funcionou bem para ele no passado – conversando com o bom senso sobre o caos, criticando os impulsos autoritários de Trump e explodindo a corrupção. Quando ele se manifestou contra cortes nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças de Atlanta, não era para defender os programas de diversidade, equidade e inclusão que Trump segmentaram, mas apontarem possíveis efeitos na saúde pública.

Ele também arrecadou US $ 11 milhões e já teve milhares em seus comícios em um estado que Trump venceu novamente no ano passado. Ele espera que parte do que ele construiu possa ser um modelo para outras pessoas que desejam virar assentos nos estados tradicionalmente vermelhos.

Algumas perspectivas estão surgindo.

Na Carolina do Sul, Annie Andrews – uma pediatra que perdeu uma corrida de 2022 contra a deputada Nancy Mace – tem conversado sobre o enfrentamento de Graham desta vez, convencido de que a demografia no estado está mudando para torná -lo vulnerável. No Alasca, os democratas estão pedindo a Mary Peltola-que virou o assento da Câmara em todo o estado em 2022, mas a perdeu em 2024, apesar de ter dígitos duplos antes do ingresso presidencial-para entrar contra Dan Sullivan, esperando que o sistema de votação de escolha ranzés do estado pudesse lhe dar uma vantagem. No Mississippi, o promotor Scott Colom-cuja indicação de Joe Biden de ser juiz do Tribunal Distrital foi bloqueada pelo senador Cindy Hyde-Smith-está se preparando para uma provável corrida agora contra ela.

No Maine, um ex-chefe de gabinete do Capitol Hill que trabalhou no grupo democrata final Citizens United disse a várias pessoas que em breve lançará uma campanha, mas a maioria dos olhos permanece no deputado Jared Golden, o congressista de quatro mandatos, cuja pausa mais recente com seu partido estava sendo o único democrata da Câmara para votar no projeto de orçamento de Trump. Ele ainda está pesando o que correr, deixando os democratas do Maine pensando em Janet Mills, de 77 anos, como seu possível backup.

Em Nebraska, Dan Osborn – o líder trabalhista local e o maquinista industrial que atraiu um interesse e dinheiro democratas significativos para sua corrida de 2024 no Senado como independente – está chegando a outra corrida. Do outro lado do rio Missouri, Nathan Sage lançou na semana passada uma campanha parecida, mas ainda democrática, contra o senador Joni Ernst.

“Isso está se transformando em um ciclo eleitoral incrivelmente interessante, onde tudo é possível”, disse Andrews, da Carolina do Sul, que disse que espera tomar uma decisão final sobre correr em semanas. “Eu sei que é uma batalha difícil – mas no momento em que nos encontramos, temos que correr em todos os lugares e fazer o possível para colocar este país de volta aos trilhos”.

No Texas, depois de 2018 e 2024 corridas que fracassaram apesar do zumbido nacional, os democratas estão tentando decidir se uma primária do Partido Republicano poderia ter suas esperanças em 2026. A poucos minutos após o início da corrida, o procurador -geral do estado Ken Paxton e o senador John Cornyn estavam se atacando como desapropriados e falhando em atender os texanos.

O ex -deputado Colin Allred, o candidato democrata no ano passado, tem conversado e participando de eventos em todo o estado, pois considera seriamente lançar outra campanha, e espera tomar uma decisão final no verão.

“Eu não me importo mais com o jogo da DC de provar às pessoas que podemos fazer isso, ou não podemos fazer isso”, disse Allred à CNN. “Este é um momento de crise – e é aí que acho que foi onde as pessoas sentem que precisamos fazer alguma coisa.”

Procurando candidatos que podem superar como os eleitores pensam sobre os democratas



Os agentes da campanha no Senado nacional estão nos estágios iniciais de decidir onde se concentrarão, mas reconhecem que, na maioria dos lugares, grande parte disso será dirigida por candidatos, pois a vitória exigirá um desempenho excessivo em relação a como os eleitores pensam sobre os democratas. Em alguns casos, dizem eles, isso significará empurrar o democrata mais famoso que eles podem encontrar para correr, mas em outros estará procurando um unicórnio desconhecido que possa falar sobre valores compartilhados, em vez de partidarismo.

“Melhores candidatos, campanhas mais fortes, uma mensagem vencedora e uma reação a média do prédio contra os republicanos impulsionados por suas ameaças ao Seguro Social e o Medicaid vão ao poder democratas do Senado para a maioria neste ciclo”, disse Gillibrand em comunicado fornecido à CNN. “Os republicanos têm mais assentos para defender – e estão fazendo isso em um ambiente político ruim”.

But for all the history of midterm elections tending to go against the party that controls the White House, the Democrats gearing up for these races know they’re going to need more than a bad political environment — even in Kentucky, the one race where a Republican incumbent isn’t running for another term, as former Senate Majority Leader Mitch McConnell retires in a state that has a two-term Democratic governor but not much other recent history of supporting the party.

“Alguém tem que se levantar, e eu fiz isso a vida inteira”, disse Pam Stevenson, coronel da Força Aérea e líder minoritária da Câmara do Estado que espera fazer melhor em sua campanha de 2026 no Senado do que em sua corrida de 2023 para o procurador -geral. “Não é muito cedo. Especialmente se você precisar arrecadar US $ 25 milhões. Nunca é cedo para começar a dar esperança às pessoas”.

No Kansas, que também tem um governador democrata, mas não tem um senador democrata há décadas, a presidente do partido estadual, Jeanna Repass, disse à CNN na sexta -feira que, embora ela já tenha participado de várias entrevistas com possíveis oponentes ao senador Roger Marshall, ela ainda não tem certeza de quem vai concorrer.

Mas com a nova organização já em andamento nas partes rurais do estado, Repass previu que há energia suficiente para que haja até o primário.

“Ser democrata em um estado vermelho, se você não liderar com otimismo”, disse ela, “você terminou desde o início”.