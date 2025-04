As equipes da MLB prestam homenagem a Octavio Dotel após a morte trágica

15:24 pt – Comissário da MLB Robert Manfred Libera uma declaração sobre a passagem de dotel, Nelson Cruz Irmã de Nelsy e ex -pro Tony Blanco … dizendo: “Enviamos nossas sinceras condolências às famílias e amigos de todos aqueles que foram afetados e com nossa colegial Nelson e toda a sua família”.

A floresta de Nova York prestou homenagem ao ex -jogador Octavio dotel é terça -feira … horas depois de um telhado de boate desabou e Matou o campeão da World Series Na República Dominicana.

Antes do jogo da equipe contra o Miami Marlins, os metropolitanos realizaram um momento de silêncio por Dotel, que fez a estréia da Mais Mais Major League com a equipe em junho de 1999.

Nosso pensamento é com todos os afetados pelo tráfico na República Dominicana.

Além do momento do silêncio, gerente de equipe Carlos Mendoza Abordou o trágico evento em sua conferência de imprensa antes do jogo.