As linhas de batalha sobre a agenda de Trump se intensificam e colocam líderes do Partido Republicano em uma geléia

O palestrante Mike Johnson confiou em uma estratégia até agora em sua caótica Casa do Partido Republicano: sobreviver e avançar.

O republicano da Louisiana conquistou outra vitória improvável na semana passada, convencendo seus conservadores mais recalcitrantes a apoiar um plano orçamentário que detestam – tudo sem perder os votos dos moderados.

Com os primeiros 100 dias do Congresso do Partido Republicano agora atrás dele, Johnson está entrando em uma batalha muito maior, desta vez sobre detalhes mais distantes da agenda legislativa do presidente Donald Trump. Mas após o voto público de Johnson de que a conta final conteria pelo menos US $ 1,5 trilhão em cortes de gastos – tudo sem aumentar o déficit e tornar permanente os cortes de impostos de Trump – alguns republicanos disseram à CNN que não têm certeza de como Johnson passa por essa próxima e mais conseqüente rodada.

“Não estou otimista. Quando você pega o papel e vê exatamente o que estamos fazendo, e então a esperança de que o Senado nos combine, você deve fumar narconhante”, disse um legislador cético do Partido Republicano da Câmara, à CNN, falando sobre a condição de anonimato para falar sinceramente da dinâmica intrapartidária.

“Este é um sonho, se você acha que Thune, no Senado, estará prestes a chegar a um trilhão e meio para eles”, disse esse legislador, referindo -se ao líder da maioria do Senado, John Thune.

Adicionado a deputada Nicole Malliotakis, de Nova York: “Eu realmente não acredito que o número seja de US $ 1,5 trilhão. Acho que provavelmente ficará um pouco mais baixo”.

Mas os hardliners do Partido Republicano da Câmara dizem que não aceitarão nada menos que US $ 1,5 trilhão em cortes na conta final.

O deputado da Geórgia, Rich McCormick, um dos participantes conservadores que acabou apoiando o plano orçamentário, disse que um projeto de lei “não será feito” se tiver menos cortes.

“Eu prometo a você, você não apenas me terá, terá 30 pessoas que não votarão nisso”, disse McCormick.

A adoção da Câmara do Blueprint do orçamento do Senado deveria ser a parte mais fácil, mas levou semanas de disputa nos bastidores para Johnson garantir sua aprovação sem margem de erro, com uma votação de 216-214.

Agora que eles aprovaram o plano, os republicanos podem promover a legislação por meio de um processo conhecido no Capitólio como reconciliação, que não pode ser filibuste no Senado – o que significa que o Partido Republicano pode transmitir o plano ao longo de linhas partidárias.

Mas os republicanos não estão perto dos detalhes do projeto, que lidam com questões complexas, incluindo uma grande revisão do código tributário dos EUA, medidas de fiscalização de imigração reforçadas, novos projetos para perfuração de energia, um aumento de dois anos do limite nacional de dívida e cortes de gastos de programas federais não especificados.

Tudo isso ocorre quando os líderes do Partido Republicano estabeleceram prazos agressivos para si mesmos, com algumas armas para passar o pacote completo no Memorial Day. A pressão é alta, com a Casa Branca ansiosa por conquistar vitórias legislativas em meio a uma guerra comercial e um inadimplência de dívida que se aproxima ainda este ano – assim como as apostas políticas, enquanto os democratas se preparam para atacar todos os reviravoltas legislativos e se inclinar à frente das cruciais midterms 2026.

Agora, quando o Congresso parte para um recesso de duas semanas, os republicanos reconhecem que o trabalho real está prestes a começar.

Nos bastidores, as frustrações já estão se desenvolvendo com o objetivo dos grandes gastos dos republicanos. Como os hardliners exigiram suas próprias promessas, Johnson também foi forçado a derrubar uma mini rebelião entre os republicanos do nordeste, que exigiu que o orador se comprometa publicamente para proteger o Medicaid.

O deputado de Nova Jersey, Jeff Van Drew, que estava entre os que extraíram a promessa do Medicaid de Johnson, alertaram que republicanos como ele seriam extremamente vocais à medida que a conta final toma forma.

“Deixe -me ser franco. Se há pessoas do outro lado disso que querem machucar as pessoas, que querem cortar o osso, então não estamos votando nisso”, disse Van Drew. “Somos caras legais. Em geral, sempre rolamos. Mas isso não vai continuar a acontecer.”

A liderança da Casa Branca e do Partido Republicano prometeu que esses cortes não afetariam os benefícios de programas importantes de direitos, como Seguro Social, Medicare e Medicaid. Mas há amplo ceticismo nas fileiras.

“Não apoiarei cortes no Medicaid que prejudicam pessoas com deficiência, famílias de baixa renda, nossos idosos, nossos hospitais rurais e outros prestadores de cuidados de saúde. Estou aberto a um requisito de trabalho que é cuidadosamente adaptado a adultos apodrecidos sem crianças pequenas”, disse Sen Susan Collins, republicano da maine de Maine Facting Reerection.

Collins questionou como um requisito de que um comitê de uma casa com a supervisão do Medicaid pudesse encontrar mais da metade da economia geral desejada sem tocar nesse programa.

“Não sei como a instrução para o comitê de energia e comércio de US $ 880 bilhões pode ser cumprida sem reduzir os benefícios do Medicaid, mas posso estar errado”, disse ela. “Talvez eles tenham alguma fórmula mágica.”

Adicionado outro voto importante, a senadora Lisa Murkowski, do Alasca: “Estou preocupado com a forma como vamos descobrir como fazemos isso entre os dois corpos. Vou me preocupar com o Medicaid até chegarmos do outro lado disso, para que não precise me preocupar com o Medicaid.”

Thune sinalizou que entende que terá que preencher a divisão.

“Temos pessoas de ambos os lados dessa questão”, disse o republicano de Dakota do Sul quando perguntado sobre preocupações de que os US $ 1,5 trilhão em cortes de gastos são muito altos. “Teremos que resolver isso.”

Em uma única semana, os líderes do Partido Republicano lançaram dezenas de participação – cerca de 64, por uma contagem de um assessor de liderança – para dar o salto processual para desbloquear o processo de reconciliação. E os republicanos insistem que podem fazê -lo novamente no projeto de lei final, dizendo que Johnson provou que seus céticos erraram várias vezes – se tem sido sobre uma lei de gastar em março para manter o governo aberto, vencendo o martelo do orador em janeiro ou esta última batalha que levou a um voto de penhasco no andar da casa.

“Nada é fácil na casa dos EUA”, disse o deputado republicano Dusty Johnson, um aliado de liderança, que reconheceu que a conferência do Partido Republicano está cheia de pessoas com “opiniões fortes sobre quase tudo”.

“Houve muitas pessoas que nos contavam todas as vezes”, disse Johnson, congressista de Dakota do Sul. “Vencemos apesar disso, e vamos ganhar desta vez também.”

Mas algumas fissuras começaram a mostrar entre a equipe de liderança do Presidente. Na noite de quarta -feira, por exemplo, o chicote da maioria da Câmara, Tom Emmer e sua equipe de chicote, acreditavam que haviam restringido os votos “não” a um ponto em que podiam votar em vez de punir até a manhã seguinte, de acordo com três pessoas familiarizadas com as discussões.

Então, Mike Johnson – sob pressão dos conservadores exigindo uma reunião – decidiu convocar uma reunião conjunta dos cerca de 20 participantes durante a votação, onde os líderes do Partido Republicano pareciam perder terrenos. Isso deixou Emmer furioso, disseram essas pessoas familiares.

Mas, separadamente, as pessoas próximas a Johnson e a maioria do líder da maioria, Steve Scalise, disseram que foi o trabalho deles atendendo aos destaques que levaram os republicanos na linha de chegada. Eles disseram que Emmer não estava nas reuniões de quarta -feira à noite.

Parte da frustração vem da gangue heterogênea dos participantes do Partido Republicano, que às vezes não eram claros sobre exatamente o que eles queriam. Nos próximos passos do megabill de Trump, porém, esses hardlines são claros: US $ 1,5 trilhão em cortes ou busto.

“Deixamos bem claro que, se não pagarmos pelo que gastamos – não há mais gastos com déficit – podemos voltar. E nós o faremos. E eles sabem disso”, disse o deputado Ralph Norman, da Carolina do Sul.

O deputado Chip Roy, outro hardliner que prometeu manter a linha nesse limiar mínimo de cortes, disse sobre seus colegas do Partido Republicano: “é melhor eles se comprometer”.

“Se acabar sendo todos os cortes de impostos e não [spending] Cortes, não vai passar pela casa ”, acrescentou o republicano do Texas.

Aqueles falcões fiscais insistiram que não cederam no projeto final. Mas o deputado Thomas Massie, do Kentucky, disse à CNN que eles deveriam ter cuidado com o que foram prometidos.

“Eu sabia que o tempo todo eles trocavam a vaca por feijão mágico”, disse Massie, um dos dois republicanos que votaram contra o plano orçamentário. “Esses feijões são como o resto. Eles não brotam.”

CNN’s Alison Main e Ted Barrett contribuíram para este relatório.