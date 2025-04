As mudanças no Estádio Azteca e nos arredores da Copa do Mundo de 2026

Apresentamos as principais mudanças que o Estádio Azteca e o escritório do prefeito de Coyoacán sofrerão para receber a Copa do Mundo de 2026

Ele Estádio Azteca e seu ambiente está em plena transformação. Faltam 14 meses para a inauguração do 2026 Copa do Mundoe a propriedade está no meio de trabalhos de remodelação, enquanto as áreas circundantes estão se preparando para melhorar as fachadas, as estradas e o transporte. Em ESPN Dizemos a você como o plano avança para receber pela terceira vez FIFA WORLD.

A remodelação de Estádio Azteca Somente será interno, as obras não chegarão ao estacionamento e o projeto que incluía um hotel e um shopping center não está mais contemplado. Por outro lado, as autoridades da prefeitura e da Cidade do México têm planos diferentes para melhorar as colônias vizinhas.

“A intervenção está apenas dentro do Estádio Aztecacumprindo todas as regras de FIFApara poder comemorar uma Copa do Mundo. Um estádio da Copa do Mundo, com o Primeiro Mundo, com conectividade, terá wifi, para que as pessoas possam se comunicar por dentro. A partida será através do tribunal, como na Europa, novos assentos. Eles carregam suas permissões em ordem, profissionais, com um emprego de 24 horas. Teremos um dos melhores, mas o melhor estádio do mundo ”, disse o prefeito de Coyoacán, Giovani Gutierrez, em entrevista a ESPN.

Faltam 14 meses para o início da Copa do Mundo de 2026. ESPN

Remodelings apagam vestígios do Estádio Azteca

No Instituto México de Propriedade Intelectual (IMPI), há um pedido, feito em 11 de março de 2025, para registrar o nome de Estádio Banortecomo o imóvel será chamado para o contrato assinado por Olalamani com a instituição bancária, em troca de dois mil 100 milhões de pesos (aproximadamente 103 milhões de dólares).

Olalamani, por meio da empresa de futebol do distrito federal, fez um acordo com o Banorte Bank e alterar um empréstimo de dois mil 100 milhões de pesos, para reformas de obras, o nome do nome de Estádio Azteca por um Estádio Banorte.

A partir desse acordo, no estádio que sediará a inauguração da Copa do Mundo de 2026, qualquer sinal anunciado ou que se referisse à referência ao “Azteca”apenas deixando a palavra “estádio” e esperando o sinal de Estádio Banorte Mais tarde.

Nas duas portas principais, a palavra “Azteca” Ele estava coberto com um cobertor branco, enquanto no estacionamento acessa o nome anterior com tinta preta foi apagada.

De acordo com informações de impi, o nome de Estádio Banorte Ainda está em processo, enquanto para a Copa do Mundo de 2026, a propriedade será chamada de estádio da Cidade do México, devido às indicações feitas pela FIFA.

Faltam 14 meses para o início da Copa do Mundo e o nome do Estádio Azteca foi apagado por trabalhos de remodelação; A propriedade será chamada de estádio Banorte. GetTyimages y ESPN

Qual será a capacidade do Estádio Azteca para a Copa do Mundo de 2026?

Ele Estádio Azteca Ele terá uma nova capacidade de aproximadamente 90 mil pessoas, após a remodelação. Até agora, os assentos anteriores já foram removidos e os vestiários estão em construção, o que agora permitirá a entrada da quadra pelo centro do tribunal.

“Aproximadamente noventa mil pessoas, foi isso que ouvi na reunião anterior, sujeita a você, posso reconfirtá -lo. O conforto e a mobilidade interna estão melhorando, está melhorando, levando em consideração todos”, disse o prefeito de Coyoacán, Giovani Gutiérrez.

O que o planejará a mobilidade para a Copa do Mundo de 2026?

Até agora o plano que você tem para o 2026 Copa do Mundoé que todas as estradas estão fechadas até um quilômetro ao redor do Estádio Aztecapara garantir a segurança dos participantes e colocar algumas ativações na sede da inauguração, como o FIFA Fan Fest.

Por causa disso, na Cidade do México “estacionamentos remotos” são contemplados, que se conectarão de vários pontos da entidade com a entidade Estádio Aztecapara evitar o tráfego nos arredores e tornar as estradas de chegada ao recinto mais ágil.

“Eles vão fazer estacionamentos remotos, que são as primeiras conversas que estamos tendo, insisto, com o governo da Cidade do México e o Azteca. Estacionamento remoto em diferentes partes da Cidade do México e tem mobilidade, em diferentes áreas, acho a proposta muito inteligente, porque, se não, imagine o nível de saturação ”, revelou Giovani Gutiérrez.

Além disso, é contemplado um cabobus, que pode ir da cidade universitária da cidade da universidade para o Estádio Aztecaembora ainda sem anúncio oficial. Além disso, foi considerado comprar mais trens para melhorar a grade leve, que se conecta da estação de metrô Taxqueña à propriedade. O plano projetou uma ciclovia, que começará de diferentes partes da Cidade do México até a sede do Copa do Mundo.

As autoridades da Cidade do México investirão 19 milhões de pesos para melhorar o ambiente do Estádio Azteca. GetTyimages

Quanto será o investimento para melhorar os arredores do Estádio Azteca?

É considerado um investimento de 19 milhões de pesos (934 mil dólares), de acordo com uma proposta publicada pelo Ministério do Turismo da Cidade do México, para pintar as fachadas ao redor dos arredores do Estádio AztecaConsulte os vizinhos para fazer um diagnóstico da área de Santa Úrsula e organizar um torneio de futebol, chamado “Cascarita Grande de Corazón”.

Por sua vez, a delegação de Coyoacán iniciou um programa de “colisão” para todas as ruas ao redor da propriedade e também considera um projeto para pintar as fachadas das casas nas ruas contíguas da propriedade.

“Não há mais trabalhos (o projeto de um hotel e um lugar), apenas o interno. Sim, vamos pavimentar, pintar fachadas de casas, o projeto anterior não é mais gerado, porque não foi mais feito”, disse o prefeito de Coyoacán.

Figura monumental de Frida Kahlo, ponto de interesse dos visitantes

Perto do Estádio Aztecaé projetado para criar a “Frida Kahlo Glorieta”, na qual uma escultura do pintor sete metros de altura será construída e será considerada “a maior Frida do mundo”. Este trabalho servirá como atração turística.

“O que vou fazer? A maior Frida do mundo”, disse Giovani Gutiérrez. “Vamos colocar uma Frida, uma escultura, eu lhe dou a notícia, ela é ou representa a grande mulher de Coyoacán. Uma mulher que nos representa é Frida Kahlo”.

“Teremos isso perto do Estádio Aztecaestamos felizes, porque primeiro o ambiente muda, o humor das pessoas, será uma rotatória de Frida “, disse o prefeito de Coyoacán.

A escultura, com todos e a base, terá uma altura de sete metros e servirá como ponto de referência para turistas que visitam a Cidade do México e estejam próximos do Estádio Azteca.