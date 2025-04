Assista a reação emocional de Diego Lopes após a derrota do UFC 314 para Alexander Volkanovski

Diego Lopes sofreu sua perda para Alexander Volkanovski com muita força.

No fim de semana passado, Lopes se rejeitou com Volkanovski para o título vago de penas no evento principal do UFC 314. Embora Lopes tenha tido alguns momentos, Volkanovski mostrou a incrível habilidade que o tornou um dos campos de peso mais antigo de todos os tempos. Foi uma perda comovente para os lopes, e agora sabemos o quanto isso significava para ele.

Na quarta-feira, a Agência Esportiva do Iridium, que representa Lopes, divulgou uma compilação em vídeo de filmagens nos bastidores com Lopes antes e depois do UFC 314. Na filmagem pré-luta, Lopes e sua equipe estão de grande espírito, dançando e brincando antes da luta; No entanto, as vibrações mudam drasticamente para a filmagem pós-luta, revelando o quão do coração partido ficou aquém contra Volkanovski, com Lopes soluçando abertamente no vestiário dos bastidores enquanto sua equipe o consola.

Depois de algum tempo, Lopes se reúne e agradece a sua equipe, dizendo que sentiu que poderia ter feito mais, mas que ele simplesmente ficou aquém e prometendo voltar.

Confira o vídeo emocional acima com a reação de Lopes à luta no UFC 314.