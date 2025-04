Assista ao vídeo do hype ‘Born to Fight’ de Ian Machado Garry à frente do UFC Kansas City Headliner

Ian Machado Garry está exaltando os fãs para sua próxima luta no sábado.

O astro dos médios em ascensão faz sua primeira aparição no octógono em 2025, quando ele enfrenta Carlos Prates no evento principal do UFC Kansas City. Garry retorna pela primeira vez desde que Shavkat Rakhmonov é a luta mais difícil até o momento em uma perda de decisão de cinco rounds no evento co-principal do UFC 310 em dezembro.

Garry interveio para enfrentar os Prates em pouco tempo depois que o evento principal original entre Jamahal Hill e Khalil Rountree foi adiado, e os Prates foram transferidos do UFC 314 depois que o oponente programado Geoff Neal sofreu uma lesão. Aceitar para uma partida difícil é a mensagem que Garry coloca em seu último vídeo promocional, que você pode conferir abaixo.

A derrota para Rakhmonov foi a primeira da carreira de Garry, marcando uma série de vitórias de 15 lutas-incluindo vitórias em suas oito primeiras saídas no UFC. A impressionante corrida promocional do jogador de 27 anos inclui vitórias sobre Neal, Daniel Rodriguez, Neil Magny e Michael Page.

Prates recebe sua segunda luta consecutiva de eventos principais depois de receber um nocaute da primeira rodada de Magny em novembro no evento principal do UFC Vegas 100. O destaque da série Contender nocauteou todos os quatro adversários do UFC.