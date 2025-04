Assista Carlos Prates raspar a cabeça para o Super Fan lutando contra o câncer à frente do UFC Kansas City

Carlos Prates provavelmente recebe muitas mensagens nas mídias sociais, mas um em particular se destacou a ele enquanto se preparava para fazer a jornada para o UFC Kansas City por seu confronto contra Ian Machado Garry.

A mensagem veio de um fã chamado Randy, que luta contra o câncer de esôfago. Devido aos tratamentos que está recebendo, ele está perdendo o cabelo, então pediu à estrela brasileira que raspe a cabeça depois de chegar à sua cidade natal. Foi um pedido que Prates ficou mais do que feliz em cumprir quando ele desembarcou no Missouri nesta semana.

“Ele está me ensinando muito esta semana”, disse Prates depois de conhecer Randy na quarta -feira. “Às vezes temos que aprender. Geralmente reclamamos muito sobre qualquer coisa que aconteça em nossas vidas e [this] Cara está aqui depois de um diagnóstico de câncer terminal, ele me mandou uma mensagem para raspar a cabeça porque sou seu lutador e homem favorito, podemos ver que nossos problemas não são nada e esse homem está aqui, ele está de pé, ele veio aqui e disse que não desistirá e acho que é isso que devemos manter como uma lição de vida para nunca desistir, como está lutando contra essa doença que é muito difícil.

“Mas tenho certeza que ele vai ficar bem. Ele vai melhorar e espero que em alguns meses eu possa voltar aqui e vê -lo.”

Prates seguiu sua promessa de raspar a cabeça de Randy e até apresentou a ele um autêntico par de óculos nerds de luta depois.

Toda a experiência parecia fazer o dia de Randy, quando ele passou algum tempo com os Prates antes que o concorrente dos médios fosse para a guerra no sábado no evento principal do UFC Kansas City.