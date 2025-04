Assista CEO da UFC Dana White Narrate WrestleMania 41 Cold Open

WrestleMania 41 Night 1 Fechou com um momento chocante, mas abriu com a voz de Dana White – o que pode ser mais surpreendente.

White, que estava presente no Kickoff de duas noites de WrestleMania 41, dublou o frio para a extravagância anual de luta livre em Las Vegas. Confira as habilidades de narração de White em exibição abaixo.

White rasgou a WWE publicamente ao longo dos anos, mas agora com o UFC e a WWE sob o mesmo guarda -chuva da TKO, as coisas obviamente mudaram. O rosto do UFC foi mostrado na transmissão várias vezes enquanto recebia uma reação mista dos mais de 60.000 fãs no Allegiant Stadium, e até apareceu no Stephanie McMahon’s Qual é a sua história Podcast antes do evento

O WrestleMania 41 terá a segunda metade do doubleheader de duas noites no domingo à noite. No evento principal, o campeão indiscutível da WWE Cody Rhodes se defende contra John Cena – que deve se aposentar do mundo profissional de luta livre no final de 2025.