Assista Colby Covington e Paddy Pimblett entrar na troca aquecida nos bastidores no UFC 314

Colby Covington não pôde deixar Paddy Pimblett ter os holofotes para si mesmo no UFC 314.

“The Baddy” marcou a maior vitória de sua carreira no sábado em Miami, ganhando um nocaute da terceira rodada do veterano candidato leve Michael Chandler no evento de coontamento.

Durante uma entrevista nos bastidores, Pimblett foi abordado verbalmente por Covington do nada. Covington começou a gritar em Pimblett, criticando a qualidade da oposição do UFC do inglês.

Assista ao vídeo da troca abaixo.

“Você está lutando contra matagais”, disse Covington. “Caras que têm 2-6. Você é um traseiro. Você bate em caras que têm 2-6, lembre-se disso. Lembre-se disso, você é um esfoliante. … você é uma fraude.”

Pimblett reagiu, chamando a “sequência de três lutas de três lutas” de Covington.

Covington está realmente em uma sequência de perdas de duas lutas, embora ele esteja apenas 1-3 em suas últimas quatro lutas e não tenha levantado a mão desde que derrotou o rival Jorge Masvidal no evento principal do UFC 272 em março de 2022.

No momento, Pimblett está focado em perseguir o ouro leve, enquanto chamou nomes altamente classificados Dustin Poirier, Justin Gaethje e Charles Oliveira após sua vitória sobre Chandler.