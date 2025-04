Assista Eddie Hall nocautear Mariusz Pudzianowski em 30 segundos na luta mais forte do mundo em KSW 105

Eddie Hall é o lutador mais forte do mundo.

No sábado, o homem mais forte do mundo enfrentou o cinco vezes campeão do homem do mundo, Mariusz Pudzianowski, no KSW 105. Concluído como “a luta mais forte do mundo”, o confronto foi um retrocesso aos dias mais absurdos do MMA e foi de apenas 30 segundos, com o hall de pudzianowski.

Hall entrou na luta com 67 libras mais pesado e 11 anos mais jovem que Pudzianowski, no entanto, “The Beast” ainda era um oprimido de apostas considerável para Pudzianowski, devido à lacuna na experiência. Esta foi a 28ª luta de MMA de Pudzianowski, enquanto Hall fez sua estréia oficial no MMA, mas isso não diminuiu um pouco a “a besta”.

Logo após o sino de abertura e marcou Pudzianowski com a mão direita por cima. Esse tiro enviou Pudzianowski tropeçando para trás e Hall pulou por cima dele. Pudzianowski tentou dirigir em uma queda de perna dupla, mas Hall o jogou de lado com facilidade e depois assumiu a posição superior, batendo em socos até que a luta foi parada.

Confira a impressionante vitória de estréia de Hall abaixo.

O que aconteceu aqui!?!? Eddie Hall (1-0) em meio minuto da primeira rodada derrota Mariusz Pudzianowski (17-10) por TKO (golpes no térreo) na 1ª rodada na gala # KSW105 pic.twitter.com/rkei3d2x0r – MMA World (@swiat_mma) 26 de abril de 2025

“Me chocou por ser honesto. Mariusz é um oponente formidável, mas como eu disse, tive o soco mais difícil no planeta”, disse Hall após a luta. Ele então sugeriu que estaria interessado em uma revanche, observando que ele só está interessado em lutar contra seus heróis ou “os malucos do mundo”.