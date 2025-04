Assista Israel Adesanya vomitar durante o intenso treino de David Goggins

Israel Adesanya superou vários desafios em sua carreira de luta, mas ele pode ter encontrado sua partida na academia.

“The Last Stylebender” recentemente combinou com David Goggins, um treinador de fitness e um orador motivacional infame por seus intensos exercícios, para melhorar seu condicionamento, enquanto mantém seu treinamento entre lutas. Em um vlog do YouTube, Adesanya compartilhou um momento revelador em que ele vomitou durante uma sessão de Goggins.

Assista ao clipe abaixo, cortesia da TNT Sports.

Esta não é a primeira vez que Goggins faz as manchetes trabalhando com uma estrela do UFC. Ele trabalhou famosamente com o único campeão leve interino Tony Ferguson antes da luta de Ferguson com Paddy Pimblett no UFC 296. Infelizmente para Fergsuon, o que eles trabalharam fez pouco para ajudá-lo dentro do octógono, quando ele tomou uma decisão unânime de Pimblett e sofrer um tetalculino, que severa.

Atualmente, Adesanya não tem uma luta alinhada, pois considera o melhor caminho para acabar com sua própria queda, atualmente em três lutas. Depois de conquistar o título dos médios do UFC do rival de longa data Alex Pereira no UFC 287, Adesanya perdeu lutas consecutivas para Sean Strickland, Dricus du Plessis e Nassourdine Imavov.

Espera -se que o completo e sem cortes com Adesanya e Goggins seja carregado no canal do YouTube de Adesanya em breve.