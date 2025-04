Assista Max Holloway receber ovação estridente depois de chegar à Coréia do Sul para treinar com o zumbi coreano

Max Holloway sempre brinca que Las Vegas é como a nona ilha do Havaí, graças à ovação que ele recebe lá, mas em breve ele poderá ungir a Coréia do Sul como o dia 10 após sua chegada no domingo.

O ex-campeão dos pesos-penas do UFC saiu de um avião onde foi recebido pelo ex-adversário “The Corean Zombie” Chan Sung Jung ao lado de centenas de fãs empolgados em vê-lo pessoalmente.

A reação estridente ganhou um sorriso de Holloway quando os fãs irromperam depois que ele saiu do avião, onde ele deve passar algum tempo treinando com “o zumbi coreano” enquanto ele está na cidade.

É claro que Holloway elogiou “o zumbi coreano” antes e depois da luta em 2023, que serviu como a luta final da lendária carreira de Jung.

“O Af*Cking da lenda deste homem”, disse Holloway logo após o término da luta. “Ele é o zumbi coreano por um motivo. O homem é um mito, uma lenda.”

Enquanto Jung está aposentado, ele ficou ocupado construindo sua nova série Z Fight Night na Coréia do Sul, enquanto Holloway está se preparando para seu retorno à divisão leve depois de declarar seus planos de passar de competir no peso penas após uma derrota para Ilia Topuria em outubro passado.

Nada foi determinado ainda para a próxima luta de Holloway, embora os rumores tenham rumores de que ele pode acabar enfrentando Dustin Poirier ainda este ano. Poirier anunciou seus planos de se aposentar após sua próxima luta e uma terceira luta contra Holloway pode servir como a maneira perfeita de dizer adeus ao esporte.

Antes de tudo isso acontecer, Holloway passará algum tempo na Coréia do Sul e parece que ele já foi recebido de braços abertos.