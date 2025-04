Assista Paddy Pimblett abrir um corte desagradável em Michael Chandler com o joelho brutal em câmera lenta no UFC 314

Paddy Pimblett teve seu momento de fuga no UFC 314, e o início do fim de sua vitória sobre Michael Chandler pode ser visto em câmera lenta.

Pimblett melhorou para 7-0 dentro do octógono com uma parada sangrenta de Chandler no evento co-de-main do cartão pay-per-view mais recente do UFC. A longa sequência de acabamentos começou com um joelho desagradável de “The Baddy”, que também abriu um corte sob o olho esquerdo do ex-campeão do Bellator.

Esse momento e muito mais do cartão se destacam no vídeo mais recente do UFC “Destaques in Slow Motion” no canal do YouTube da promoção, que pode ser visto no vídeo acima.

Outros destaques incluem Alexander Volkanovski separando Diego Lopes-e também sobreviver a um grande knockdown na segunda rodada-em seu campeonato, recuperando a vitória do evento principal, os grandes momentos de Jean Silva nos pés contra o rival Bryce Mitchell à frente de sua vitória na segunda rodada e muito mais.