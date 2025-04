Assista Paddy Pimblett receber elogios de Dana White, pague respeitos a Michael Chandler no UFC 314

Paddy Pimblett não poderia ter tido uma noite melhor no UFC 314.

Na maior luta de sua carreira até o momento, Pimblett apareceu de maneira impressionante, dominando Michael Chandler por duas rodadas antes de terminar por nocaute de moer e quilos no terceiro.

Na quarta-feira, Pimblett lançou um blog de vídeo nos bastidores de sua noite especial em Miami e acabou sendo a volta da Victory Lap nos bastidores.

Vários nomes de letreiro parabenizaram Pimblett pessoalmente ou entregaram depoimentos elogiando -o por seu desempenho, incluindo Dana White, CEO da UFC, que ficou entusiasmada com a vitória de Pimblett.

“Todo mundo continua duvidando de você”, disse White. “Parabéns.”

Pimblett também fez questão de visitar o vestiário de Chandler e mostrar sua gratidão ao veterano por fazer a luta.

“Mike, obrigado por intensificar e compartilhar o octógono comigo”, disse Pimblett. “Eu agradeço.”

As estrelas do UFC, Dustin Poirier e Israel Adesanya, também foram mostradas elogiando Pimblett e até um dos recentes inimigos na gaiola de Pimblett, King Green, foi à mídia social para dar a Pimblett suas flores.

“Ainda não vi a luta, apenas olhando para os destaques”, disse Green em suas histórias no Instagram. “Serei o primeiro a dizer se eles não dirão: você é o verdadeiro negócio, irmão.”

Com a vitória, Pimblett melhorou para 7-0 no UFC e ele se mudou para o top 10 (nº 8) do ranking oficial da promoção pela primeira vez.