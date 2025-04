Assista Sean Strickland bateu outro YouTuber em Sparring

Sean Strickland está colocando números All-Star contra YouTubers e Streamers de conteúdo de mídia social.

Recentemente, o ex -campeão dos médios do UFC teve uma sessão de sparring com o criador de conteúdo Nick Nayersina na Xtreme Couture, em Las Vegas. Nayersina lançou um clipe do Spar no Twitter para provocar um lançamento em vídeo e, como esperado, foi muito, muito mal para Nayersina.

Confira o vídeo abaixo.

O vídeo mostra Strickland aterrissando uma enxurrada de socos, chutes, joelhos e cotovelos a Nayersina, que, para seu crédito, preso lá com Strickland.

No que diz respeito à sua carreira de luta, Strickland parece se recuperar de uma perda de decisão desigual para Dricus du Plessis no UFC 312 em fevereiro, na tentativa de Strickland, de se tornar um campeão dos dois médios. Antes disso, o popular lutador de 185 libras derrotou Paulo Costa no UFC 301 em junho passado, depois de perder o campeonato para Du Plessis cinco meses antes no UFC 297 em janeiro de 2024.

Strickland fez uma enorme virada para vencer o cinturão em setembro de 2023, dominando Israel Adesanya em cinco rodadas no UFC 293.