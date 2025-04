Assista Timmy Cuamba Blast Roberto Romero com o joelho voador para marcar um nocaute no UFC Kansas City

Timmy Cuamba tinha Roberto Romero balançou algumas vezes em sua luta no UFC Kansas City, mas um joelho voador espetacular levou a um final enfático na segunda rodada no sábado.

Seguindo uma rodada de abertura, Cuamba realmente assumiu o segundo depois que ele cortou Romero com um soco no tempo que o fez sacudir. Um chute na cabeça se seguiu, mas de alguma forma Romero absorveu esse dano e continuou avançando, mas ele não teve a mesma sorte depois que Cuamba descreveu um joelho voador desagradável que imediatamente o deixou na tela.

Cuamba o seguiu até o chão, onde continuou a punir, mas o árbitro já viu o suficiente e parou a luta com o fim chegando às 3:55 no segundo turno.

“Isso foi apenas graças à minha equipe”, disse Cuamba sobre seu desempenho. “Entrando na segunda rodada, eu disse a mim mesma que é hora de ser ótimo e foi isso que eu fiz. Percebi que ele continuava se esquivando muito, então sabia que ele estaria lá.”

Foi uma exibição forte para Cuamba, que não obteve os resultados que ele queria em suas duas primeiras aparições no UFC depois de soltar um par de decisões.

Desta vez, Cuamba exibiu um conjunto de habilidades bem-arredondadas, mas mais do que tudo que ele mostrou um instinto assassino quando cheirou a sangue na água com Romero doendo depois de pegá-lo com alguns ataques desagradáveis ​​no segundo turno.

O joelho voador agora continua no Reel de Destaque de Cuamba depois que ele conquistou a primeira vitória de sua jovem carreira no UFC.