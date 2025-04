Atlético de Madrid e Barcelona disputam a rodada decisiva de um longo combate

Após confrontos vibrantes em Laliga e Copa del Rey, colchões e culabões, eles disputam o passe para uma final em outra partida que é percebida espetacular e dramática.

BARCELONA – Atlético rastreado em Montjuïc em dezembro (que foi o último Barça derrotar este curso) e o Barça fez isso no Metropolitan em 16 de março. Dois jogos da liga maluca … mas não mais que o 4-4 com o qual as primeiras semifinais da Copa foram resultado, o que na quarta -feira anunciará seu segundo finalista no final do assalto entre os dois times.

As três partidas anteriores entre o colchão e a Culés, este curso foram decididas no tempo adicional e o filme em Barcelona e Simeone, em Madri, sugeriram que esse duelo da Copa pode não ser muito diferente, em termos da dificuldade de prevê -lo.

O Barça, campeão da Super Cup em janeiro, está a caminho de um poker de títulos que seria tão histórico quanto lendário e atlético, depois de um terrível mês de março em que foi eliminado da Liga dos Campeões e praticamente expulsa da luta pelo título da liga, conquistou a Copa como um troféu com a temporada.

Lamine Yamal comemora contra o Atlético de Madrid. Getty Images

“O fracasso da palavra não é tentar, quem tenta não falha e, para mim, a temporada está sendo muito boa” proclamou o Cholo Simeone, defendendo o trânsito de sua equipe durante o curso, algo que o filme também se referiu ao seu próprio: “Você pode ver que jogamos uma ótima futebol. Ainda não ganhamos, mas estou feliz no caminho para avançar”.

Qualquer partida entre o Barça e o Atlético de Madri sempre foi sinônimo de shows, gols, paixão e resultados finais vulcânicos sobre o que era esperado. Jogos que foram para a história do futebol espanhol para seus protagonistas ou para o que eles queriam dizer e que nesta quarta -feira, no Metropolitan, viverão um novo episódio que se aventura e épico.