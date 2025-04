Atlético de Madrid Renova com Nike por 10 anos e 31 milhões de pesos

A Atlética anunciou a renovação de seu acordo com a Nike por mais 10 anos, o que dobra o valor do anterior

Madri – o Atlético de Madrid Ele continuará a usar o Nike Sports Brand mais 10 anos Graças a um acordo Isso praticamente permitirá você duplique sua renda Dos 16,7 milhões de dólares que ele atualmente recebe para um número próximo ao 31 milhões de dólaresde acordo com uma fonte de clube, ele informou a ESPN.

Outra fonte interna acrescenta que o acordo posiciona o Atlético Como o terceiro clube na Europa no ranking de Nikeapenas atrás de Barcelona e Paris Saint-Germain.

A ESPN também entrou em contato com a Nike para aprender mais detalhes, mas não queria comentar o contrato.

O anúncio foi divulgado na manhã de quinta -feira nas plataformas digitais do Atlético.

“Com a assinatura deste contrato, olhamos para o futuro com o mesmo espírito e a mesma ambição que nos uniu desde o início de continuar crescendo e enfrentar os grandes desafios que nos são apresentados, com o horizonte iminente de nossa participação neste verão na primeira edição da Copa do Mundo dos Estados Unidos”, diz Atleti na declaração oficial.

Por uma nova década. O futuro começa. pic.twitter.com/3alvb7y6h2 — Atlético de Madrid (@Atleti) 10 de abril de 2025

A Nike e Atleti começaram sua jornada em 2001, então, na próxima temporada, eles completarão 25 como parceiros estratégicos. A fonte admite que ambas as empresas estão preparando “algo especial” para comemorar essa data. Desde a união de ambos, Atleti não apenas ganhou 16 títulos da marca americana, mas também se posicionou como um dos clubes de referência internacional.

A marca de roupas tem uma predileção especial para o Atlético de Madrid porque, de acordo com a mesma fonte, ele gosta da ousadia do clube ao inovar nos desenhos de suas camisas. De fato, no passado, alguns designs custaram um desgosto isolado à entidade devido às críticas de vários setores dos fãs. Após a assinatura do acordo e coincidindo com a participação de Atleti na Copa do Mundo do Primeiro Club, a estratégia da entidade será acentuada nos Estados Unidos a partir deste verão.

A melhoria econômica deste acordo é evidente. Dos 15 milhões anualmente em que os Rojiblancos entraram, eles ganharão quase o dobro. Esta figura coloca os do Metropolitan em uma situação de prestígio internacional ao qual devemos ingressar nos patrocínios com Riyadh Air para a nomeação do Metropolitan Stadium e a Aliança com a Red Bull anunciou a mesma temporada.