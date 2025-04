Atlético de Madrid vs Barcelona: uma final autêntica, diz Flick

Otimista e cauteloso, Flick elogiou a personalidade do Atlético e alertou que o Partido Metropolitano será como uma final autêntica

Barcelona – Hansi Flick Ele se referiu ao duelo de semifinais do Copa del Rey com o Atlético de Madrid mostrando muito “orgulho” pelo trabalho do Barcelona como “admiração” no estilo do rival.

E esquecendo as partes anteriores entre Barcelona y Atlético A partir da temporada, ele alertou no anterior que esse duelo de enfrentar ou cruzar “é uma final antes da final. Será uma parte diferente do anterior e muito difícil. “

Hansi Flick, DT de Barcelona, ​​em uma conferência de imprensa. Efe

Flick elogiou a equipe do colchão, destacando que é “uma equipe que sempre luta até o fim … e foi visto. É digno de admiração ver o rei atlético.

“Nós nos concentramos nos 90 minutos … se você precisar jogar 120 para a extensão ou alcançar penalidades, estaremos preparados”, disse Flick, alertando a necessidade, obrigação, de manter a concentração do começo ao fim porque, proclamou: “Atlético é uma equipe preparada para aproveitar qualquer erro”.

“São as penalidades? No final do treinamento, sempre há jogadores que estão lançando penalidades, mas não pensamos nisso de uma maneira especial”, reconheceu, anunciando dessa maneira que o Barça não preparou especialmente essa circunstância … “Mas se chegarmos a eles, estaremos preparados”.

Ele não pôde, não queria fazê -lo quando lhe disseram, evite a comparação contínua de futebol com o Real Madrid e o Cantinela, que joga melhor ou pior. Mas ficou claro em sua opinião: “Nossos fãs estão felizes porque você pode ver que jogamos uma ótima futebol. Sei que gostamos de nos comparar com o Real Madrid … mas não vou entrar. Não vencemos, mas estou feliz na maneira como avançamos na temporada”.

Veremos qual é o resultado, mas o que não mudará será a nossa personalidade ”, anunciou Flick, explicando que no Barça” devemos sempre tentar, porque eu valorizo ​​a maneira como nos comportamos em campo. Não conquistamos os títulos, mas estamos satisfeitos no caminho. “