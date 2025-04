Atlético vs Barcelona: Alinhamentos na Copa del Rey

Após o 4-4 da primeira etapa, Atlético e Barcelona definem o passe para a final da Copa del Rey, surpreende a ausência de Lewandowski

Madri – o Atlético de Madrid perdeu seus últimos três jogos disputados em casa contra o Barcelona E nesta quarta -feira, você deve quebrar essa série ruim para acessar uma final de Copa del Rey Que ele não disputou desde que venceu o 2013 no Bernabéu contra o Real Madrid, primeiro classificou e esperando seu rival cidadão … ou Barça, que monta em um 2025 anos perto da perfeição.

Ele Barcelona Não perde em todas as competições desde 21 de dezembro, precisamente antes do Atlético de Madride, desde então, ele acumulou 20 jogos invictos, 17 deles venceram, e confirmando -se como um favorito em uma liga em que vinculou nove vitórias, ele aspira a fechar uma temporada perfeita, com um poker de títulos cuja aspiração começa com o jogo de hoje e depois de já ter realizado a Super Cup da Espanha.

Julián Álvarez, do Atlético de Madrid (à esquerda), e Lamine Yamal, de Barcelona, ​​luta pela bola durante a partida da semifinal da Copa del Rey. AP

“Uma final antes da final.” Assim, ele descreveu a partida no filme Hansi anterior, sem elogios à equipe de Cholo Simeone, mas alertando seu otimismo e o orgulho que ele sente pelo futebol implantado por este Barcelona que não joga os sinos no voo, mas se sente forte e seguro.

Com a única vítima local devido a Correa, o Barça recupera Raphinha, que sai como titular, e apresenta um onze detentor de todas as garantias em um confronto esperado de tensão máxima, atendendo ao Atlético, após um terrível mês de março, ele permanece apenas lutando pela Copa del Rey.

Com a vantagem histórica do Barca em termos de suas qualificadoras (24 excederam 14 por 10, Atlético), ele também domina amplamente suas travessias semifinais, desde oito oportunidades encontradas na última rodada antes da final, o Barça foi classificado por seis por apenas dois na caixa de colchão.

Quatro anos depois de jogar (e vencer) sua última final do torneio contra o Athletic Club em Sevilha, o time do Hansi Flick suspira por se reunir com um Real Madrid que ele já esmagou na final da Super Cup e com o qual ele não joga uma final de copa desde 2014, quando a equipe de Merrengue o derrotou em Mestalla, 2-1 com um gol na beira da hora.

Ou Derbi ou Classic, Sevilha espera o companheiro do Real Madrid em um duelo de copa que exploda o Metropolitan após o louco 4-4 da primeira mão … precisamente a mesma pontuação com a qual a equipe de Ancelotti fechou seu passaporte para a final de 26 de abril.

Alinhamentos prováveis ​​do Atlético de Madrid vs Barcelona

Atlético de Madrid: Musso, César Azpilicueta, José María Giménez, Le Normand, Reinildo, Marcos Llorente, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann e Julián Álvarez.

Barcelona: Wojciech Szczesny, Jules Koundé, Cubarsy, Iñigo Martínez, Alejandro Balde, Jong Freemement, Filmímn Nópez, Pedri, Rapphinh, Lamal dos Torres Ferran.

Árbitro: Munuera Montero.

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Hora: 15:30 ET / 12:30 PT / 13:30 MX.