Audiência de alto risco estabelecido para o governo Trump argumentar que não violou a ordem de um juiz com voos de deportação

Washington

CNN

–



Os advogados do Departamento de Justiça comparecerão perante o juiz James Boasberg na quinta -feira para defender por que o governo Trump não violou suas ordens para interromper o uso da Lei de Inimigos Alienígenos para deportar venezuelanos que o governo acusou de fazer parte de uma gangue.

O chamado programa de causa audiência representa o mais próximo que um juiz federal passou a decidir se o governo desafiou um comando judicial.

Enquanto outros juízes nos EUA consideraram nos últimos meses se o governo violou suas ordens em disputas sobre o financiamento federal e os direitos dos transgêneros, a audiência de quinta -feira vai muito mais longe, pois é o primeiro passo em Boasberg potencialmente manter funcionários em desprezo e possivelmente ordenar sanções.

O caso emergiu como uma das batalhas judiciais mais altas e controversas do segundo mandato do presidente Donald Trump, com o presidente pedindo o impeachment de Boasberg sobre o tratamento do assunto, levando a uma rara repreensão da retórica do juiz John Roberts.

No centro do caso está a invocação de Trump da ampla autoridade de guerra em uma lei de 1798 para deixar seu governo realizar rapidamente as deportações. Logo depois, o grupo de direitos civis que representa os venezuelanos montou um desafio legal, disse Boasberg do banco durante uma audiência de 15 de março que todos os aviões que transportam migrantes deportados sob a autoridade devem retornar imediatamente aos EUA.

Mas dois desses vôos que transportam mais de 100 migrantes continuaram a El Salvador no dia da audiência, e Boasberg imediatamente embarcou em uma missão de investigação sobre os vôos, prometendo “chegar ao fundo de se eles violaram minha ordem-quem ordenou isso e quais serão as consequências”.

Os advogados do governo Trump estão argumentando que o comando oral de Boasberg “não representou uma liminar vinculativa” e que uma ordem por escrito que ele emitiu logo após o processo é a decisão controladora do assunto.

Essa ordem por escrito não continha esse idioma sobre os aviões e, em vez disso, apenas disse que o governo foi impedido de remover os migrantes sujeitos à proclamação de Trump invocando a lei enquanto as ordens de restrição temporária do juiz permaneciam em vigor.

Os advogados que representam os venezuelanos contraem que a ordem por escrito do juiz abrangeu sua ordem oral, incluindo o idioma, “como discutido na audiência de hoje” e argumentam que não há dúvida de que o governo violou as ordens do tribunal.

“O objetivo da ordem do tribunal era inconfundível – impedir que os indivíduos fossem entregues a um governo estrangeiro”, disseram eles a Boasberg em documentos judiciais. “E o advogado dos réus declararam que ele ‘entendeu’ em 15 de março que o tribunal ordenou oralmente o governo a virar aviões imediatamente”.

É possível que a audiência de quinta -feira também possa incluir alguma discussão sobre a invocação do governo do privilégio dos segredos do estado para reter informações de Boasberg de que ele está tentando decidir se o governo desrespeitou suas ordens judiciais.

A administração disse a Boasberg na semana passada que estava invocando o privilégio de segredos do estado para evitar responder sob selo uma série de perguntas feitas pelo juiz, incluindo as que diz respeito ao tempo exato de quando os dois aviões decolaram do solo americano em 15 de março e deixaram o espaço aéreo dos EUA, e os tempos específicos que os indivíduos deportaram sob a proclamação de Trump foram transferidos para a contração dos EUA.

Agora cabe ao juiz decidir se deve defender a invocação.