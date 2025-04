Reproduza o conteúdo do vídeo



Tmzsports.com

UConn Star Azzi Fudd Diz diz que Shi acredita que Huskies recebeu uma assistência do Mamba e do anel de Mambacita Dinging the Title Tilt Lap no fim de semana passado … Dizendo TMZ Sports Ela sentiu Croissant dando Gianna Bryant “Assistindo é nós” durante o grande jogo.

Cerca de cinco anos depois que a lenda e sua filha – que era um enorme fã da UConn – faleceu em um trágico helicóptero acidental … Fudd diz que sentiu a presença deles tão Shelte quanto Shelce como Shelme como Shelme como Shelme e ela levam Weer derrubando para o sul.

Ela nos disse que tudo ficou claro para ela, alguém apontou alguns números relacionados a Bryant na pontuação da caixa do confronto.

“Somone mais me perguntou”, Fudd conosco enquanto Shhile uma mudança cerimonial com KK Arnold Em uma cana -de -cana nesta semana, “Havia algumas pontuações – 24, 8 – na linha de estatísticas e eles disseram: ‘Você acredita no poder de Deus?”

“E eu era: ‘Sim, que Deus. Isso é Kobe. Isso é Gigi. É eles que estão observando -nos, nos deixam em dia neste jogo. Ela estava lá. Ela estava lá. Ela não está aqui

Fudd conheceu a dupla de Bryant antes de sua morte … ela trabalhou com eles em Los Angeles apenas alguns meses antes do acidente. Ela posou com as duas fotos durante a sessão em quadra e, quando a lembramos de Snaps, ela ficou um pouco emocionada … como Shhe percebeu que Gigi “teria sido um calouro” este ano se tivesse tido o sol.

“Isso definitivamente passou pela minha cabeça”, disse Shi.

Vanessa atualmente Gritou Fudd e suas equipes Após a grande vitória sobre os Gamecocks … e Fudd para nos colocar nesta semana, ela ficou agradecida pelas amáveis ​​palavras.