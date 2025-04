Barack Obama e Kamala Harris repreendem publicamente as ações do segundo mandato de Trump

CNN

O ex -presidente Barack Obama e o ex -vice -presidente Kamala Harris na quinta -feira fizeram comentários sobre o estado do país sob o segundo mandato do presidente Donald Trump e criticaram as ações recentes do governo.

Obama, que precedeu o primeiro mandato de Trump, criticou acentuadamente os esforços de Trump para remodelar o governo federal, repressão à imigração e dissidência e intimidar os meios de comunicação e o estabelecimento legal.

“Então, é a primeira vez que falo publicamente há algum tempo”, disse Obama durante uma entrevista no palco no Hamilton College. “Eu tenho assistido um pouco.”

“Imagine se eu tivesse feito isso”, disse Obama, acrescentando mais tarde: “É inimaginável que as mesmas partes silenciosas agora tenham tolerado comportamento como esse de mim ou de um monte de meus antecessores”.

Obama continuou dizendo que não acha que o novo anúncio tarifário de Trump “será bom para a América”. No entanto, ele disse que está mais preocupado com o que descreveu como a violação dos direitos da Casa Branca.

“Estou mais profundamente preocupado com um governo federal que ameaça as universidades se não desistirem de estudantes que estão exercendo seu direito à liberdade de expressão”, disse Obama à multidão de estudantes universitários. “A idéia que uma Casa Branca pode dizer aos escritórios de advocacia, se você representar as partes que não gostarmos, vamos puxar todos os nossos negócios ou impedi -lo de representar as pessoas de maneira eficaz. Esses tipos de – esse tipo de comportamento é contrário ao compacto básico que temos como americanos”.

Obama já havia alertado sobre os perigos que o país enfrentou se Trump fosse reeleito, enquanto fazia campanha por Harris durante o trecho final da corrida presidencial de 2024. “Só porque (Trump) age pateta”, disse o ex -presidente na época, “não significa que sua presidência não seria perigosa”.

Em observações separadas, Harris disse na quinta -feira que os movimentos de Trump desde que ele retornou ao cargo eram amplamente previsíveis.

“Havia muitas coisas que sabíamos que aconteceriam”, disse Harris em um vídeo de suas observações na cúpula das principais mulheres definidas. “Não estou aqui para dizer que lhe disse”, acrescentou ela antes de rir.

Harris disse que reconhece que o retorno de Trump ao Salão Oval criou “um grande senso de medo”.

“Estamos vendo as organizações ficarem quietas. Estamos vendo aqueles que estão capitulando a ameaças claramente inconstitucionais. E essas são as coisas que estamos testemunhando, todos os dias nos últimos meses em nosso país e isso é compreensivelmente um grande senso de medo”, disse Harris.

No início desta semana, Trump anunciou um acordo com o escritório de advocacia que emprega o ex -cavalheiro Doug Emhoff – Willkie Farr & Gallagher – que o presidente disse que inclui a empresa concordando em fornecer pelo menos US $ 100 milhões em serviços jurídicos pro bono durante todo o seu segundo mandato. Foi outro exemplo de empresas de alto perfil em acordos com a Casa Branca, pois Trump tem como alvo empresas que trabalharam com seus inimigos políticos percebidos.

Antes de ser anunciado o acordo de Willkie, Emhoff abordou o assunto dizendo: “O estado de direito está sob ataque. A democracia está sob ataque. E, portanto, todos nós, advogados, precisamos fazer o possível para recuperar isso”.

As observações de quinta -feira de Harris, cujos vídeos foram relatados pela MSNBC, são seus comentários mais diretos desde o início do segundo mandato de Trump.

O ex -vice -presidente, que perdeu para Trump nas eleições de novembro, continuou dizendo que, embora o medo seja “contagioso”, o mesmo acontece com a coragem.

“O medo tem uma maneira de ser contagiosa. Quando uma pessoa tem medo, ele tem uma maneira de se espalhar para as pessoas ao seu redor e se espalhar. E estamos testemunhando isso, sem dúvida”, disse Harris na reunião de líderes femininas de cor.

“Mas eu digo isso também, meus queridos amigos, coragem também é contagiosa”, acrescentou.