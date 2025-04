Barcelona: 50 anos do sonho quebrado para o Leeds United

Em 23 de abril de 1975, Cruyff Barcelona andou na Europa

BARCELONA – Em 23 de abril, o DiAda de Sant Jordi ‘é comemorado em Catalunya, The Book Day e The Rose, um dia especial no calendário catalão, e triste pelo Barcelona Porque 50 anos atrás o Leeds United Ele truncou um sonho da equipe de Johan Cruyff de uma maneira abrupta e impensável.

Assinado em agosto de 1973, Cruyff liderou a Barcelona impondo para conquistar o título da liga e retornar ao Copa da Europa Na próxima temporada.

O goleiro de Leeds ataca uma ação contra Johan Cruyff Getty Images

Naquela época, apenas o campeão do Torneio Nacional jogou o grande torneio continental (além do defensor do título) e, em um curso muito mais curto do que atualmente, o Barcelona foi plantado nas semifinais após eliminar consecutivamente o Vöst Linz da Áustria (5-0), Dutch Feyenoord (3-0) e Suwish Atbivergs (5-0), Dutch Feyenoord (3-0) e Suwish Atbidgs (5-0), Holandês).

E lá ele atravessou o temível Leeds Unido por Jimmy Armfield, o clube de futebol inglês dominante do momento, herdeiro dos postulações indiscutíveis na estrada Hern Don Revie e que havia substituído Brian Clough no banco, depois a lenda da floresta de Nottingham, mas que caiu em uma equipe conhecida como a grama de ‘Dirty Leeds.

O Barça do precioso futebol e o Rocoso Leeds abriram o empate, superando o time inglês por 2-1, que em Barcelona entendeu um transstável para jogar sua segunda final, 14 anos após a derrota de 1961, na Copa Europeia.

Mas em 23 de abril, um dia festivo sem uma festa na Catalunha terminou da pior maneira de uma chave do Barça. O acampamento Nou estava cheio de mais de 100.000 fãs que transformaram o antigo estádio em uma caldeira que de repente ficou em silêncio, apenas sete minutos quando Peter Lorimer, depois de um longo lançamento do Pottero David Stewart, pego de surpresa a defesa local e marcou um terrível 0-1.

Cruyff se colocou nos controles e o retorno foi procurado através do futebol total que o técnico do Barça Rinus Michels havia implantado na mecânica de laranja na Copa do Mundo um ano antes … mas todas as tentativas foram colididas, uma a uma, antes do Ferrum, dura e às vezes violenta de um LIEED que enfrentou os últimos 25 minutos em inferioridade devido à expulsão de McQuen.

E clareies ligados, ele alcançou a cabeça de 1 a 1 a 20 minutos do final que já deu lugar a um ataque fugitivo do Barça em busca de 2-1 que levou o jogo à extensão, com um hobby entregue e um leeds sobrevivendo ao limite, salvando o capitão Billy Bremner, a defesa do caçador ou o muito atacante Joe Jordán de Expulsions que não teria sido o caçador.

E os Leeds sobreviveram. E a depressão estava presente no final do jogo em um acampamento incrédulo para essa eliminação. A maldição de Sant Jordi, na sua maior expressão.

Cross and Face Classic

Essa forma ruim acompanhou e é lembrada, Barça por um longo tempo e viveu um segundo e terrível capítulo em 23 de abril de 2002. Novamente, em uma semifinal, já de campeões. Mas desta vez enfrentou a equipe do Barça para o Real Madrid, do Galactics, que agrediu o acampamento nou brutalmente.

Os gols de Sendos de Zidane e McManaman (isso na época adicional) condenaram um 0-2 impossível de superar para a equipe liderada por Charly Rexach no Vuelta, onde o 1-1 certificou sua eliminação e o passe para a final de um Madri que foi coroado em Glasgow em frente a Bayer Leverkusen.

Os Misnchievan, nunca o suficiente, mas pelo menos, foram obtidos pelo Barça em 23 de abril de 2017, em outro clássico, da liga e desta vez no Bernabéu. Foi a tarde que Lionel Messi marcou 2-3 de ordem aos 92 minutos e seguido pela celebração icônica do argentino, mostrando a camisa para os fãs de Culers presentes no Coliseu do Merengue.

Mas esse pesadelo de 1975 sempre permanecerá nos livros. E na memória dos fãs de veteranos que o sofreram como uma facada no coração.