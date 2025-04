Barcelona apenas lances e a festa em Montjuïc permanece no meio do caminho

O Barça aumentou seu aluguel em um ponto à frente da tabela da liga … mas não pôde dar o golpe esperado a um Betis que arruinou o partido em Montjuïc.

Barcelona foi sufocado pelo doce que Valencia lhe deu em Madri. Ele teve a ocasião de dar a Laliga e o Real Betis um golpe mágico, em um excelente exercício de paciência e bom trabalho, um empate que evitava a prática do campeonato impedido. O final 1-1 aumentou para quatro pontos sua vantagem na cabeça da classificação … mas pensando que seis a decepção entre a paróquia do Barça poderia ser evidente.

Barcelona não pôde local e combinou com o Real Betis. Efe / Toni Albir

As partidas foram aumentadas para 22 seguidas sem conhecer a derrota, mas a sequência de dias consecutivos vencendo na Laliga permaneceu em nove. “Se houve um dia em que você pudesse tropeçar, foi isso, depois da derrota de Madri”, um fã de carrinhonteido foi ouvido no Tribune, mas tentando tirar uma conclusão positiva.

E ninguém teria rejeitado aumentar a renda na classificação antes de começar este dia. Com oito jogos à frente do Barça dirige Madri em quatro pontos e é praticamente garantido a seu favor, a média da meta, de modo que a decepção nas fileiras do líder deve colocar em sua medida justa. Não além do que é necessário.

Laliga está na ESPN+ Agora você pode desfrutar da Laliga na ESPN+, onde pode ver todos os jogos ao vivo em espanhol. Inscreva -se aqui

Pouco custou-lhe para Mark Barça, em um excelente serviço de Ferran Torres (que tocou no local de Raphinha) que ele sabia como definir Gavi e não muito mais, era difícil entender que Betis não seria um visitante confortável, muito diferente do que ele esmagou na Copa del Rey (5-1) em meados de janeiro.

A velocidade e a qualidade do Antônio, o trabalho de Cucho Hernández, o toque de Giovanni Lo Celso e a performance por trás de Sergi Altimira e Johnny incentivaram um Betis que não demorou muito para vincular a missão, que venceu a posição de Ronald Araujo, em termos de um canto e confirmou a esperança de The Liberlys, Minutos entendidos menos impossíveis.

Desta vez, ele foi tornado o jogo tão desconfortável quanto o Barça, pouco fluido na combinação e o jogo falhado, demais, no leilão. Sem encontrar a posição ideal e sem ter a calma necessária para a qual as atas estavam passando, precipitadas e urgentes.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

Tanta confiança, mantém e mostra, os fãs do Barça no time do filme que ninguém discutiu as mudanças do treinador alemão ou raspou um único erro de seus jogadores. Tudo para um, o Barça empurrou até o último suspiro procurando o gol de Salvador … que não chegou.

O Barça mereceu vencer? Certamente. Mas o futebol faz mais gols e resultados do que de merece e, desta vez, após nove vitórias consecutivas, o líder foi retardado por um Betis que também merecia todos os elogios.