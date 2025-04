Barcelona, ​​campeão de uma dramática Copa del Rey graças a Koundé

Os 115 minutos foram excedidos quando Koundé cortou uma bola

Sevilha – Jules Koundéo herói inesperado, a defesa impassível, o secundário de Lamine Yamal, deu a ele o Barcelona um Copa del Rey Dramático em Sevilha, com uma maneira aos 115 minutos, quando as penalidades se aventuraram. Uma final que levou o Barça em um Clássico intenso contra o Real Madrid. Um final (3-2) que tinha tudo e tudo.

E foi um Contrastes finaiscondicionado pela ação institucional não apresentável do Real Madrid no anterior e isso acabou afetando o próprio partido.

Koundé comemora o gol vencedor contra o Real Madrid Efe/Julio Muñoz

O VAR anulou no último suspiro do tempo regularmente uma penalidade, que não foi, por Raúl Asencio, a Raphinha, depois de se abster de alertar o árbitro de outros dois muito mais claros. Um deles, clamoso, sobre Pau Cubarsí na boca do primeiro tempo.

O Real Madrid estava ajoelhado, entregue e quase dado. E o Barça não sabia ou poderia terminar após o objetivo de Pedri no primeiro tempo que logo marcou o ritmo: transferiu o primeiro trimestre de uma hora, a posse branca era de apenas 13 % no Barça 87. Algo nunca visto na era moderna do clássico.

O Barça encurralou -a muito no jogo e medíocre no leilão até que um corte monumental de Cubarsi terminou a bola aos pés de Yamal Lamine na banda, ele rasgou Fran García e deu -lhe um passe medido, cetim, macio e perfeito para Pedri, que da frente telégrafia um caminho impossível para thibaut.

Meia hora, 1-0 e a sensação de que o órfão real de um Mbappé Kylian, ao qual poucos acusados ​​de apagar do jogo, começaram a fazer águas em todos os lugares. Mas tendo -o contra as cordas, o Barça não conseguiu terminar. E em um chute de canto que foi diretamente para o post, excepcional e bestial, ninguém atendeu a Asencio agarrar para Cubarsí, em uma penalidade clamorosa que o VAR queria saber de alguma forma.

MUDAR

Mbappé decidiu aparecer na final após o intervalo e Madrid agradeceu. Na mesma medida, a estranha redução da intensidade do Barça deu lugar a um jogo totalmente diferente.

Wojciech Szczesny salvou em um atalho duplo para Vinícius Júnior e o time de Ancelotti deixou de ser um fantasma para sobrecarregar aquele rival que o já havia dançado antes. Melhorou muito com a participação da eletricidade de Jude Bellingham e Mbappé, enquanto o Barça foi perdido nos erros das crianças, como dois contra -ataques tão claros quanto mal executados. Até que o impensável se tornou realidade.

Um Frenkie de Jong a Mbappé na frente da área fez dela um gol que o atacante francês próprio e pouco depois, 77 minutos, um centro Arda Güler acenou com a rede Aurélien Tchouaméni. De 1-0 a 1-2, da Euforia do Barca até a alegria incontenida de um Madri que parecia campeão.

Mas que ele não sabia se comportar como uma equipe campeão e deu terreno e liberdade para o passe mágico de Lamine Yamal e a Pillería de Ferran Torres contra Antonio Rüdiger e Courtois para combinar novamente.

Controvérsia final? Sim claro. O árbitro criminal considerou uma queda de Raphinha contra o ASENCIO e o VAR retificado. O VAR que não queria participar do jogo antes fez isso na época. E, é claro, a final foi a final, como aconteceu em 2011, a noite Cristiano Ronaldo deu a Mourinho seu primeiro triunfo sobre Guardiola.

De lá para a extensão. Para os nervos, ao ressurgir do Barça, o cansaço de Madri. E o golpe final de Koundé. E campeão da Copa do Barça.