Barcelona com um pé e meio na semifinal dos campeões

O Barcelona ganha para o Borussia Dortmund e tem um pé e meio na semifinal da UEFA Champions League.

BARCELONA – O Barcelona gosta e aproveita. Ele sabe como superar os momentos difíceis e agarra os bons, porque o tempo para acelerar, pensar e esmagar é entendido. Foi sofrido pelo Borussia Dortmund, que depois de acabar plantando-o no primeiro tempo, foi varrido no segundo, sobrecarregado e ajoelhado por 4-0 contra uma equipe monumental.

Não advente um colapso nessa equipe, pelo menos no curto prazo. O Betis Real o parou, com grande esforço, mas ele não conseguiu aspirar para fazê -lo Borussiaque ele deu um tapa de um jeito grave. Com Robert Lewandowski e Raphinha … e com um Yamal Lamine, ao qual três ou quatro detalhes são suficientes para estacionar qualquer sintoma de dúvida.

A equipe de Hansi Flick é uma máquina lubrificada que oferece bom futebol a qualquer fã. Para as bandas e pelo centro, com vertigem e com pausa, sempre compreensivo, ou quase sempre, o que fazer e como fazê -lo. E que este festival não teve um aviso precisamente lógico.

Não foi porque, de mais a menos, o Barcelona Ele acabou agradecendo a chegada do intervalo após o primeiro tempo que começou em todo o ritmo e acabou agarrando. A pausa de Pedri estava faltando tanto quanto a precipitação de Lamine Yamal e a frieza de Raphinh, que teve dificuldade em entrar em jogo …

O objetivo de Raphinha, validado pelo VAR, foi um grande prêmio que atendeu aos dois erros de Serhou Guiarassy e isso levou o jogo a uma segunda parte incerta no resultado. E um pouco também no jogo.

Dúvidas? Nervos? Lewandowski. O polonês foi rapidamente para sua nomeação com o gol, em uma peça iniciada por Lamine Yamal: um Monumental Center à frente de Raphinha, que deu ao polonês para marcar o 2-0 E deixe o Borussia sem respirar.

De lá, a festa. O festival. Todo o barça que é apreciado ao lutar e procurar mais e mais. Diante disso, o time alemão, incapaz de parar a catarata de futebol local, marcando o polonês seu duplo, o 3-0, depois de ser assistido por Fermín López … depois de outra maravilha da Lamine Yamal.

E foi o jovem crack que, antes de sair, ele fez um passe para a rede, em toda a sua extensão da palavra, assistida por Raphinha em pleno colapso do Borussia e a esmagadora exposição de Barcelona.

Ele Barça Ele já tem um supercop espanhol no Zurrón e pode terminar a temporada sem mais títulos do que tomar a boca … ou quem sabe, com um poker de troféu. A Laliga apontou e os descontos nos dias da final da Copa del Rey em 26 de abril. A Liga dos Campeões da UEFA? É o sonho, é claro. Dez anos depois de comemorar seu quinto título em Berlim, Munique espera.

Sem ser um favorito, ele ganhou o direito de ser candidato. E com exposições como a mostrada antes do Borussia Dortmund É com todas as honras.