Barcelona dá outro passo para o título

O gol de um Olmo deu ao Barça uma vitória tão justa quanto justa, diante de uma afortunada, mas desamparada, Mallorca diante de um líder que cheira o título.

BARCELONA – O Barça começou outro dia do calendário e acrescentou mais três pontos. Outra mensagem para o Real Madrid antes de sua visita a Getafe, sete pontos abaixo e forçada a responder à vitória do líder sobre Mallorca. Um 1-0 apertado foi suficiente no placar … e ficou bastante curto na grama.

Curto porque antes de Dani Olmo abrir a lata na primeira jogada do segundo tempo, o time do Hansi Flick coletou ocasiões em uma primeira parte à direita e quase sempre notável. O treinador alemão colocou a mão para a equipe, dando entrada para os reclamantes Ansu e Fort, independentemente da èric García para deixar OURSO de Jong, Kundé e Raphinha, além de Cubarsí … mas Barça, longe de perceber as ausências, desfrutar de um jogo muito solvente.

Solvente e brilhante em partes iguais antes de um rival ordenado, ágil na replicação e isso não deu as costas a se esticar quando ele teve ocasião. Mas isso chegou ao descanso com os 0-0 inicial de pura sorte, que é dito ‘chiripa’.

Dani Olmo é parabenizado por Ansu Fati e Eric García. Getty Images

A altura é que ele poderia ter feito ele vencer por 0 a 1 porque marcou o limite em impedimento … depois que o Barça venceu um recorde que foi mantido desde 2004: até 24 chutes, o que é dito em breve; 9 deles entre os paus, um de Gavi ao poste e nada menos que 6 que saíram do lado de fora quando tudo sugeriu que fossem objetivos.

Sem nervos ou precipitação, outra virtude a destacar neste momento, para que o curso do curso, o líder transferiu uma imagem de tranquilidade e paciência. Por mais que Leo Román se tornasse um gigante debaixo das varas, o jogo implicava que o gol deveria chegar e que a vitória, merecia, não conseguia escapar dos méritos, sobrando, que a equipe do Barça estava se acumulando.

São aquelas noites com um sabor no título, que seguem as tardes de retorno épico que foram vividos, sofreram e desfrutaram, antes de Celta e que eles sugerem que esse Barça está pronto e preparado para enfrentar o que vem com solvência.

Solvência e brilho, novamente, no momento chave. Sofrendo e desfrutando de partes iguais, tudo em seu tempo e esperando pelo Real Madrid. Primeiro para ver sua resposta em

Getafe conhecer o desenvolvimento final da Laliga … e a partir daí para sua próxima consulta: no sábado, em Sevilha, com a Copa em jogo.

Barça está pronto. Madri … teremos que ver.