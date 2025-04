Barcelona é citado com o Real Madrid na final da Copa del Rey

Haverá clássico na final da Copa del Rey, graças ao triunfo de Barcelona sobre o Atlético de Madrid.

O Barcelona sofreu, mas não falhou no Metropolitan, venceu o Atlético de Madrid no retorno da semifinal da Copa del Rey e levou um ingresso para a final de Sevilha, onde encontrará o Real Madrid, dois anos e meio após o clássico em que dançou na final da Spanish Cup e depois da ELEVENEN DE SEUS ANOS DE SEU ANOS.

¿O Atlético? Desconsolado e triste, a equipe de Cholo Simeone queria, mas não pôde. Superado e afortunado em uma primeira metade em que o Barcelona Ele conseguiu sentença, as mudanças de Simeone no intervalo lhe deram Brio e recuperaram seu humor em um segundo tempo que ele plantou a batalha, insuficiente para corresponder ao gol que Ferran Torres havia marcado antes de meia hora.

Lamine Yamal parecia pouco, a coisa certa para dar uma excelente assistência que Ferran transformou em 0-1 antes de atingir meia hora e que preso na alma de um Atlético que ele não deu a uma ideia em toda a primeira metade de que apenas a dureza foi autorizada a manter a esperança viva.

Mas o Barcelona Ele chegou ao metropolitano com uma bagagem de 20 jogos sem perder, já que um Atlético Muito diferente de agora em 21 de dezembro, Montjuïc. Desde então, mais de três meses atrás, as coisas mudaram e nem pouco no futebol espanhol porque o time de Flick, a saber, como, converteu essa crise em um show de futebol e o Atlético Del Cholo passou de uma camada em queda …

Até fechar uma marcha terrível em que ele foi expulso pela primeira vez, com controvérsia, da Liga dos Campeões da UEFA para o Real Madridentão ele caiu na liga que liga três dias terríveis (um ponto de nove) para dizer adeus à luta pelo título. E finalmente, a despedida. Com a cabeça alta em frente ao próprio Barça, sim, mas dizendo adeus ao copo e enfrentando um fim do curso entre depressivo e dramático.

Barcelona e Real Madrid tocarão na final da Copa del Rey em 26 de abril em Sevilha, Espanha. ESPN

Sofrer e celebrar outro clássico

Ele sofreu Barcelona? Claro que ele sofreu. O 0-1, curto, muito apertado, deu esperança e encorajamento a um Atlético No limite de suas forças, enquanto a equipe de Flick tentava contemplar, defender com a bola o mais longe de sua possível área e olhar mais para o relógio do que o gol oposto.

jogar 4:16 Barcelona venceu um pobre Atlético de Madrid e haverá clássico no final da Copa del Rey Barcelona e Real Madrid verão os rostos em 26 de abril em La Cartuja em um clássico para a história.

Até o último suspiro que ele tentou Atléticoaté que o último momento sofreu o Barça … e assim terminou, lamentando alguns e comemorando os outros …

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

Então vai Clássico 26 de abril no que será a oitava final entre Barçacelona e Real Madrid na Copa da Espanhauma história que começou em 1968 e a de seus seis precedentes sorriu três vezes para cada equipe, impondo a equipe de Merengue nos últimos dois: 2011 com o destaque de Cristiano Ronaldo e 2014 personalizado no objetivo de Gareth Bale.

Um novo capítulo nesta temporada, em que a equipe de Carlo Ancelotti deve demonstrar, ou pelo menos fingir que o Barcelona O filme não é tão superior quanto de alguns estandes jornalísticos, é afirmado.

As duas equipes ligadas para lutar a liga serão jogadas CopaEu não poderia ter uma festa mais emocionante terminando. Em Sevilha. Em 26 de abril, uma data para salvar.