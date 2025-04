Barcelona e uma noite histórica com 40 leilões

A equipe catalã desencadeou 40 vezes contra o objetivo de Maiorca, o maior número de tiros na porta da Laliga desde 2003

O treinador de BarcelonaAssim, Hansi Flickele disse que não estava preocupado que sua equipe só pudesse marcar um gol na vitória por 1 a 0 na terça-feira contra Maiorcaapesar de ter feito 40 tiros.

Dani Olmo Era o herói do partido, marcando no início da segunda parte, em uma reunião em que o Barça registrou o maior número de tiros na porta em uma partida de Laliga Desde pelo menos 2003, com 40 tiros.

A vitória coloca o líder da liga com sete pontos à frente do segundo classificado, o Madrique joga contra o Getafe na quarta -feira, antes que os rivais clássicos enfrentem a final do Copa del Rey Sábado.

Barcelona ‘cansado’ para jogar um gol contra Mallorca. Efe/Alejandro García

“Houve 40 tiros, talvez não na porta, mas 40 tiros”, disse ele Flickincrédulo, na conferência de imprensa após o jogo. «Jogamos futebol muito bem. Criamos muitas ocasiões. É claro que falhamos muitos, mas não nos encaixamos em nenhum objetivo, vencemos por 1 a 0, com todas as mudanças que fizemos, e eu valorizo ​​como jogamos hoje »

Em repouso, parecia que não seria a noite do Barçadepois de desperdiçar 24 tiros na porta sozinha na primeira parte.

Olmo Ele encontrou o desempenho sublime de Leo Román, que terminou o jogo com 12 paradas em seu primeiro jogo com o Maiorca Desde janeiro, Gavi bateu uma bola no poste e Ronald Araújo falhou quando era mais fácil marcar.

No entanto, Olmo Ele acalmou seus nervos no Estádio Olímpico com um tiro limpo aos 46 segundos da retomada, tornando -se o quinto jogador a alcançar 10 gols com o Barça nesta temporada, depois de Robert Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal e Ferran Torres.

“Eu sempre acho positivo, então você nunca passa pela minha cabeça que vamos perder”, acrescentou Flick sobre seus pensamentos depois que as ocasiões falharam em Barelona. «Para mim, era mais importante controlar o jogo e não cometer muitos erros.

Estou feliz por isso. Às vezes, um 1-0 é bom, defendemos muito melhor do que nas partidas anteriores. Estamos no caminho certo »

Flick Ele também aproveitou a oportunidade para descansar a alguns jogadores para a final do Copa del Rey do fim de semana.

Pau Cubarsí, Frenkie de Jong e Raphinha ficaram no banco, enquanto a defesa Jules Koundé terminou sua série de 86 jogos consecutivos com o Barça Não sendo uma ligação.

Entre aqueles que entraram na equipe estava ANSU grátisque começou pela primeira vez desde outubro e pela segunda vez ao longo da temporada, enquanto o jovem Héctor Fort também começou.

Fati Ele jogou 62 minutos e foi o autor de quatro dos 40 tiros do Barça Antes de ser substituído por Raphinha.

“Eu acho que sim”, ele respondeu Flick Quando perguntado se Fati Ele havia dado um passo à frente. «Observa -se que seus companheiros também o apóiam. E também fãs.

Acho que hoje foi um dia muito bom para ele. Isso ajudará você a ter confiança, a acreditar mais em si mesmo. É um bom dia para ele e também para nós.

«Observa -se que todos os jogadores que entraram hoje estão conectados a outros. Eles sabem o que precisam fazer, como queremos jogar. É bom. Estou feliz que todo mundo esteja conectado »