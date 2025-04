Barcelona fará uma turnê de pré -temporada pela Coréia do Sul e Japão

Ausente na Copa do Mundo do Clube, o Barcelona planeja sua turnê de pré -temporada que o levará a jogar amigável na Coréia do Sul e no Japão no próximo verão

Dortmund – El Barcelona Especificou Dois jogos amigáveis ​​na Coréia do Sul e outro no Japãono Tour da pré -temporada Isso o levará ao continente asiático e em que você trabalha para fechar pelo menos um quarto confronto.

Do Barcelona uma fonte comprovada explicou à ESPN que isso percorrer Isso significará a renda “segurada” de 15 milhões de euros que, na melhor das hipóteses, podem atingir 25.

Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski comemoram um gol com Barcelona Imagens Hesham Elsherif / Getty

Eles são obviamente números mais baixos do que aqueles que são gerenciados na Copa do Mundo de Clubes que serão tocados nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho e que o Barça foi deixado de fora, mas é “uma excelente alternativa”, tanto do ponto de vista esportivo quanto da expansão da marca para o clube, de cujo bosom do torneio organizado pela FIFA.

Na ausência de anunciá -lo oficialmente, a expedição do Barça partiria para a Coréia do Sul entre 23 e 25 de julho, depois de iniciar a pré -temporada, como já aconteceu em 2024, nas instalações do clube na cidade esportiva por uma semana e retornaria do Japão antes de 8 de agosto.

O palco mais feliz para o Barça o colocaria como participante da Super Cup europeia que será disputado em Udine em 15 de agosto (vencendo, é claro, a Liga dos Campeões em Munique em 31 de maio), com o que teria uma semana para preparar essa reunião com algum amistoso no continente europeu.

ESPN+ em espanhol Laliga, Bundesliga, MLB, UFC, boxe e milhares de eventos ao vivo, séries originais exclusivas e muito mais. Inscreva -se aqui

O Barça não viajará para os Estados Unidos neste verão por razões óbvias após a turnê bem -sucedida que o levou a tocar em Orlando, Nova Jersey e Baltimore em 2024, no que foi a décima segunda viagem pelas terras dos EUA em sua história, da estréia distante de 1937.

Dessa forma, ele retornará à Ásia dois anos depois de jogar no Japão por ocasião da despedida de Andrés Iniesta no Vissel Kobe em uma turnê que poderia ser um recorde de renda, que nesse aspecto permanece nos mais de 12 milhões de euros que ele levantou no verão de 2017, quando o primeiro clássico nas terras dos EUA foi dispensado.

Laliga está na ESPN+ Agora você pode desfrutar da Laliga na ESPN+, onde pode ver todos os jogos ao vivo em espanhol. Inscreva -se aqui

Desta vez, afirma -se no Barça, há “15 milhões de euros fixos” estimados podem chegar a 20 milhões, graças aos acordos comerciais que “ainda estão funcionando”. O teto de 25 milhões, muito mais longe, poderia ser alcançado fechando “novos patrocinadores”, embora, de qualquer forma, isso signifique um recorde na história do clube.

Isso será no início do curso de 2025-26, depois de fechar o atual com a possibilidade de também jogar um amistoso no final da temporada oficial da equipe.

Se, como suspirar, a final da Liga dos Campeões jogará em 31 de maio deve ser contestada imediatamente (antes de 5 de junho, é mantido) para não prejudicar as férias. No caso de não chegar à nomeação de Munique, essa reunião seria realizada em 28 ou 29 de maio, dias após a Laliga, programada para o fim de semana de 24 e 25 de maio.