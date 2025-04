Barcelona: Flick gerencia a tranquilidade

Hansi Flick gerencia Barcelona da Tranquility, assim ele ficou evidente no triunfo sobre Maiorca.

Barcelona – Hansi Flick Ele fez uma revisão pública na segunda -feira ao Héctor Fort e Ansu Fati na sala de imprensa que, certamente, deixaram os dois tremendo. Tanto que ambos poderiam saber ESPNeles pediram desculpas pessoalmente com o treinador e, antes do olhar de seus colegas de equipe, entendendo que a birra que ambos estrelou no sábado estava fora de lugar.

Impossível saber com certeza se Flick Eles ‘perdoaram’ por suas desculpas ou se simplesmente seguiam seus planos, o que é verdade que, acaso, ambos os jogadores, dos menos usados, entraram no onze chefe de Barcelona contra Mallorca. E, é claro, não foi outra partida, uma festa de pontuação ou intervalo.

Sim, a final da Copa Del Rey está chegando e é entendida como necessária para usar as rotações e a dose para os jogadores … mas esse jogo, e tudo, foi fundamental pensamento sobre o título de Laliga. E o técnico, em letras maiúsculas, ofereceu um enorme desafio a dois jogadores que o pouparam. Feio, pode ser dito.

O gerenciamento de Flick Ele demonstra assim, com a mão esquerda, mas discurso claro. Sem se afastar de seus postulados, mas mantendo seus jogadores ligados ao projeto. Para todos …

Hansi Flick gerencia magistralmente a reunião entre Barcelona e Maiorca, que terminou com uma vitória. Alejandro García/EPA-EFE/Shutterstock

Título Sabor Elm

Dani Olmo estreou em Vallecas, no terceiro dia da liga, e marcou o gol que deu o triunfo ao Barça (1-2), marcou dois gols em 3-1 para o Espanyol, venceu osasuna, marcou em Las Palmas, foi a chave no Golden Comeback de Celta Vigo e, naquela época, ele apoiou o Mallorca do Mallorca e do Mallorca e o Golden Comback de Celta e

Dani Olmo tem veneno e um brilho do comum em seu jogo. Ele marcou recebendo um ótimo passe da Lamine Yamal que o tornou melhor: excelente controle orientado e de leilão. Cruzado. Impossível para o goleiro. Outro gol da liga. Outra ação de sabor.

Pedri para tudo

Eles dizem sobre ele que ele está em seu ‘auge’ … e, provavelmente, é verdade que dá um reparo para reconhecer que um jogador de futebol de 22 anos alcançou o zênite de sua performance … mas o louvor termina e se referindo a um pedri que agora se lembra de Iniesta, agora a Busquets, agora a Xavi e agora a Laudrup.

É difícil classificar o jogador canário porque ele faz tudo e tudo faz bem, ele atinge o momento fundamental da temporada em um momento excepcional e é entendido como importante, vital, indiscutível e inegável, como o Lamine Yamal pode ser, por exemplo.