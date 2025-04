Barcelona: Flick gerencia a tranquilidade

Hansi Flick gerencia Barcelona da Tranquility, assim ele ficou evidente no triunfo sobre Maiorca.

Barcelona – Hansi Flick Ele fez uma revisão pública na segunda -feira ao Héctor Fort e Ansu Fati na sala de imprensa que, certamente, deixaram os dois tremendo. Tanto que ambos poderiam saber ESPNeles pediram desculpas pessoalmente com o treinador e, antes do olhar de seus colegas de equipe, entendendo que a birra que ambos estrelou no sábado estava fora de lugar.

Impossível saber com certeza se Flick Eles ‘perdoaram’ por suas desculpas ou se simplesmente seguiam seus planos, o que é verdade que, acaso, ambos os jogadores, dos menos usados, entraram no onze chefe de Barcelona contra Mallorca. E, é claro, não foi outra partida, uma festa de pontuação ou intervalo.

Sim, a final da Copa Del Rey está chegando e é entendida como necessária para usar as rotações e a dose para os jogadores … mas esse jogo, e tudo, foi fundamental pensamento sobre o título de Laliga. E o técnico, em letras maiúsculas, ofereceu um enorme desafio a dois jogadores que o pouparam. Feio, pode ser dito.

O gerenciamento de Flick Ele demonstra assim, com a mão esquerda, mas discurso claro. Sem se afastar de seus postulados, mas mantendo seus jogadores ligados ao projeto. Para todos …

Hansi Flick gerencia magistralmente a reunião entre Barcelona e Maiorca, que terminou com uma vitória. Alejandro García/EPA-EFE/Shutterstock

Título Sabor Elm

Dani Olmo debuted in Vallecas, on the third day of the League, and scored the goal that gave the triumph to Barça (1-2), scored two goals in 3-1 to Espanyol, beat Osasuna, scored in Las Palmas, was the key in the golden comeback to Celta Vigo and this time he ended the resistance of Mallorca and his exceptional goalkeeper Leo Román.

Dani Olmo tem veneno e um brilho do comum em seu jogo. Ele marcou recebendo um ótimo passe da Lamine Yamal que o tornou melhor: excelente controle orientado e de leilão. Cruzado. Impossível para o goleiro. Outro gol da liga. Outra ação de sabor.

Pedri para tudo

Eles dizem sobre ele que ele está em seu ‘auge’ … e, provavelmente, é verdade que dá um reparo para reconhecer que um jogador de futebol de 22 anos alcançou o zênite de sua performance … mas o louvor termina e se referindo a um pedri que agora se lembra de Iniesta, agora a Busquets, agora a Xavi e agora a Laudrup.

É difícil classificar o jogador canário porque ele faz tudo e tudo faz bem, ele atinge o momento fundamental da temporada em um momento excepcional e é entendido como importante, vital, indiscutível e inegável, como o Lamine Yamal pode ser, por exemplo.