Barcelona, ​​forçado a fazer rotações, apesar de um fechamento em que luta por três títulos

O Barça tem quatro jogos restantes antes da final da Copa e 13 na melhor das hipóteses até o final do percurso, então Flick fica claro que ele deve dosar seus jogadores.

Barcelona -Barça enfrenta o sprint final da temporada mais emocionante dos últimos anos. Pode -se dizer que, da última década, porque ele aspira fechar o curso perfeito, repetindo o trigêmeo de 2015 … mas adicionando a super copa espanhola como um quarto título, para isso, ele deve jogar 13 jogos até 31 de maio e Hansi Flick, atendendo a essa dureza do calendário, a necessidade de dose para seus jogadores, aumentando o máximo possível das rotação.

Leganés, Borussia, Celta e Maiorca são os próximos quatro rivais do Barça, antes da final de 26 de abril contra o Real Madrid e serão jogados em dez dias, entre 12 e 22 de abril. Se pode ser admitido que a classificação é que a Classificação dos Semifinais da Liga Champions, depois de 4-0 Alemanha O treinador do Barca poderia fazer mais mudanças.

“É possível que haja alguma rotação”, reconheceu Flick no duelo anterior no sábado em Leganés, esclarecendo apenas que Dani Olmo “não viajará” e dando importância “ao grupo” porque ele precisará da melhor versão de seus jogadores.

“Você sempre precisa manter a mesma mentalidade … agora, devemos levar em consideração a necessidade de fazer alterações porque muitos jogos chegam até nós e é importante descansar aos jogadores de tempos em tempos”, revelou o treinador alemão, abrindo a porta para que mais mudanças possam ser vistas nos alinhamentos dos próximos jogos.

Araújo, èric García ou Gerard Martín em defesa poderia assumir mais destaque, da mesma maneira que não seria estranho ver Pedri descansar em um centro do campo que aguardando o retorno de Olmo e com a vítima de Casadó tem várias opções, mesmo com Pablo Torre, um futebolista, como o pouco de prática, como se há muito bem que seja usada tão bem usada.

Em frente de? O tridente indiscutível tem em Ferran Torres a um excelente apoio, como demonstrou os números do jogador do Valenciano … sem esquecer o papel secundário de Pau Víctor ou o Ansu Fati desaparecido que, após quatro meses, ele teve seus primeiros minutos contra o Borussia.

E tudo isso sem esquecer um tergen que, ferido no final de setembro, já começou a treinar com seus companheiros de equipe e desejou voltar à atividade antes de terminar o curso.

“Uma equipe não é as 11 manchetes; eles são os 26 jogadores e a chave para tudo é que somos um time e qualquer um pode jogar e contribuir”, concordou Flick, com uma frase final: “todo mundo sabe o que precisa fazer”.

A dureza e a demanda do calendário que estão chegando ao Barça são o melhor argumento para o treinador do Barça para doses o máximo possível para seus jogadores de futebol e lidar com rotações que são entendidas como necessárias como lógicas.