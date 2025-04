Barcelona ganha apelo e mantém Olmo e Pau Víctor

Rejeitando a tese de Laliga, o CSD falhou em favor de Barcelona, ​​mantendo as licenças de Olmo e Víctor

Barcelona – o Conselho Esportivo Superior (CSD) Avançado em quatro dias até o prazo para decidir sobre o apelo apresentado pelo Barcelona Em janeiro e para o qual facilitou uma precaução Laliga E, dessa maneira, mantendo as licenças de Dani Olmo y Pau Victor.

Um dia depois que a Laliga emitiu uma declaração difícil, implicando que o Barcelona Ele não conseguiu manter as licenças dos dois jogadores e que o presidente do clube do Barça, Joan Laporta, respondeu com força, o Conselho Superior de Esportes validou a tese da entidade, jogando por terra as ameaças de Javier Tebas.

Pau Víctor e Dani Olmo comemoram com Lewandowski em uma partida de Barcelona Getty Images

De acordo com a tese de CSD, a Comissão de Monitoramento é incompetente ao decidir um visto ou qualquer licença, limitando -se à aplicação das cláusulas do contrato, monitorando a conformidade com ele e aumentando sua eficácia, mas não facilitando ou rejeitando uma licença.

As duas agências, nas alegações que apresentaram, defenderam que ratificaram apenas acordos anteriores decididos por órgãos competentes, mas o CSD considera que longe disso, ratificar ou executar qualquer acordo anterior, o que eles fizeram foi “não conceder o visto anterior ou a licença final solicitada pela CS Barcelona para os jogadores Dani Olmo e Pau Vergor”, ou a Licença Final solicitada pela CS, na CS.

Dessa maneira, “a decisão da Comissão de Monitoramento de não conceder o visto anterior ou a licença deve ser considerada vazia de pleno direito”, para que os dois jogadores de futebol do Barcelona mantenham sua licença em vigor até o final da temporada, depois que o CSD concedeu ao clube de barca as medidas urgentes de precaução para evitar uma afetação enquanto o caso foi resolvido.

Da mesma forma, o CSD alerta que o recurso não entra para avaliar o controle econômico que a Laliga realiza nos clubes, resolvendo que essas funções são a competência do órgão de validação do orçamento da Laliga ou, na segunda instância, de seu comitê de controle econômico.

Se a referida agência validou a operação econômica apresentada por Barcelona em 3 de janeiro e, em datas posteriores, o mesmo corpo expressou uma posição diferente é uma questão de natureza econômica e regras internas que devem ser tratadas, quando apropriado, no campo da Laliga, refere -se ao CSD.