Barcelona: Hansi Flick, o Senhor das finais

Ele venceu novamente e acrescenta sete vitórias em sete finais dirigidas. Hansi Flick sabia como mudar o curso de um jogo que o escapou … para beijar a glória. De novo.

Sevilha – Hansi Flick Ele geralmente não esconde suas sensações e desta vez em Sevilha não era diferente. Sorrindo e até do Coringa, o treinador alemão apareceu na sala de imprensa com um discurso claro e proferiu aos seus jogadores: “Eles são fantásticos. É incrível que os jogadores sempre tenham uma resposta até o fim, que nunca desistem … estamos todos muito orgulhosos dessa equipe”.

Orgulhoso depois de adicionar seu segundo troféu em Barcelona, ​​vencendo sua segunda final ao Real Madrid, desta vez sofrendo muito mais do que na Super Cup europeia … e chegando à sua sétima final venceu. Todo mundo que ele dirigiu desde que ganhou tudo com o Bayern de Munique e suspira por repeti -lo com o Barça.

“Munique? Ainda há dois jogos para pensar nisso, mas vendo o apoio dos fãs, não posso ser mais feliz. Durante todo o dia, foi fantástico e a atmosfera no campo foi espetacular” concordou, proclamando a “ilusão que temos que dar mais sucessos a este clube”.

Dez meses depois de ser nomeado treinador de uma equipe deprimida, em um clube deprimido e em um ambiente, Flick Você não apenas deu o Barcelona Os dois primeiros títulos que ele aspiravam na temporada até subiram a uma entidade que dificilmente suspeitaria em junho de 2024 estar na situação atual.

Ele Barcelona Aspira ao trigêmeo e um poker histórico após um curso que está indo no final da melhor maneira. “Essa vitória é enorme, muito grande e nos dá confiança para vencer mais”, ele ousou proclamar o treinador alemão, especialmente perto de um Jules Koundé com quem ele não salvou elogios.

“Enorme. Ele tem sido enorme porque, antes desse objetivo fantástico, ele salvou duas oportunidades na defesa”, explicou ele, acrescentando a toda a equipe porque, disse ele, “ele conseguiu superar os tempos difíceis”.

“Tudo tem sido fantástico desde o primeiro dia. A equipe sempre trabalhou muito e me faz sentir feliz em trabalhar neste clube e nesta cidade” resumiu, focando, ele disse, no “próximo jogo da liga” e em pensar “sobre o que vem daqui daqui”.

“Você tem que aproveitar o momento … e pensar que queremos mais”, disse ele.