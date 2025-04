Esperando a opinião do TAS, a exclusão do leão não fará com que o Barça aspira ao seu lugar na Copa do Mundo que será para um clube americano

Dortmund – El Barcelona É um dos poucos clubes europeus que aspira a ganhar o grande título trigêmeo (se aplicável, seria um poker), mas não conquistando a Liga dos Campeões em Munique, sua participação na participação no Copa do Mundo do Clube.

Lamine Yamal, em uma prática de Barcelona Efe/Enric Fontcuberta

Fontes do Barcelona Consultado pela ESPN, eles mudaram sua convicção de que o Plaza del Clube Leónse sua expulsão for confirmada: “Será ocupada por uma equipe americana. É lógico”.

O leão foi excluído do torneio e, embora ele ainda confie em uma resolução favorável do TAS, o presidente da FIFA já trabalha com as candidaturas do clube Amérrica e Lafc para ocupar a posição através de um confronto direto que confere ao vencedor a praça.

O Barça “nunca” foi considerado aspirante a essa posição por meio de um convite expresso porque, entre outras coisas, ele entendeu desde o primeiro momento, sabendo as circunstâncias do leão, que o substituto do clube mexicano tinha que deixar sua própria confederação e porque no caso europeu, além do clube de barca, havia outros em suas mesmas circunstâncias, como o ARSENSENGE, o Mil Millen Or Millen Or Millen Or Millen Or Millen Or Millen, o Milirn Or Millen Or Millen Af.

“É uma pena e é claro que gostaríamos de participar, não apenas para o benefício econômico que isso implica, mas também pelo prestígio do mesmo torneio” refere -se à entidade, onde “totalmente” é confiável para ganhar o cargo para o próximo concurso por méritos esportivos.

“A primeira vez que temos é nesta temporada. Ganhe os campeões? Pouco a pouco. Podemos sonhar, mas com respeito a todos”, é exposto do Barça, admitindo a “estranheza” que, em qualquer caso, poderia causar a ausência do campeão da Liga dos Campeões no torneio que será disputado entre 15 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos.