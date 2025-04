Barcelona, ​​nos portões de uma semifinal de campeões seis anos depois

O Barça de Flick defenderá em Dortmund uma vantagem confortável de quatro gols para entrar na semifinal dos campeões pela primeira vez após seis anos.

Dortmund -Barça chegou a Dortmund convencido de levar o ingresso para as semifinais dos campeões, no que será, deve ser, a primeira vez em seis anos. A equipe de Hansi Flick defende um 4-0 alcançado na primeira mão, resultado que apenas a própria equipe do Barça, em 2017 contra o PSG, conseguiu rastrear na história da competição.

Na expedição da equipe catalã, a confiança é misturada com cautela e respeito. O treinador alemão se apressou desde a semana passada para transferir uma mensagem de respeito pelo Borussia Dortmund para seu guarda -roupa, esquecendo a vitória de dezembro e deixando claro para seus jogadores que o time amarelo, tendo apenas a Liga dos Campeões como objetivo deste curso, enfrentará o confronto com tudo.

A presença de Dani Olmo e a ausência de Alejandro Balde foram a maior notícia entre os 23 jogadores que viajaram para a Alemanha. O volante já foi anunciado na sexta -feira pelo Flick e recebeu no domingo a alta, recuperado de sua lesão muscular, enquanto o lado caiu no sábado em Leganés e sofrendo uma lesão distal do bíceps femoral da coxa esquerda é muito difícil de chegar a tempo de jogar a final da Copa contra o Real Madrid em 26 de abril em Sevilha.

Hansi Flick dirige uma prática de Barcelona. Efe

Antes de tudo isso, no entanto, o Barça se concentra no duelo no lendário Westfalestadion (chamado Signal Idun que ele venceu na liga nesta temporada.

Uma eternidade

Chegue aos 25 jogos sem perder para se aproximar do pódio de rajada invicto na história do clube, é entendido um dos desafios para o time do filme, em torno do qual a possibilidade de tal colapso não é vislumbrada que sua eliminação significa.

Finalmente, na semifinal da Liga dos Campeões, é o objetivo marcado pelo incêndio para um Barça que não contesta o penúltimo estágio do torneio desde 2019, quando um terrível sete de maio foi destruído em Anfield (4-0) por Liverpool, no último campeão contra o Tottenham.

Um ano depois, na temporada de pandemia, o Bayern de Munique o desmembrou por um histórico de 8-2 nas quartas de final, jogado por um único jogo e dirigindo o filme para o time alemão.

Na rodada de 16 anos, ele eliminou o PSG em 2021, vencendo por 1-4 no Camp Nou e ambos na temporada 2021-22 e em 2022-23, ele caiu eliminando na fase de grupos. Finalmente, no ano passado, foi o PSG novamente, liderado por Luis Enrique, que deixou o Barça de Xavi Hernández na sarjeta nas quartas de final, perdendo por 2-3 no parque dos príncipes, mas com pontuação em Montjuïc por 1-4.

Após seis temporadas, a equipe do Barça vislumbra a semifinal novamente, em um trecho final da emocionante temporada e lutando por um troféu cheio em que eu poderia conseguir um trigêmeo para o qual muito poucos clubes da Europa podem aspirar agora.