Barcelona recebe um fracasso a favor: não há alinhamento indevido de Íñigo Martínez contra osasuna

O Osasuna desafiou o partido que perdeu para o Barcelona alegando alinhamento indevido da defesa Íñigo Martínez, mas o recurso não prosseguiu.

Barcelona-o Comitê de Disciplina da Federação de Futebol Espanhol (RFEF) negou provimento ao recurso de Osasuna para o alinhamento inadequado de Iñigo Martínez, em Barcelona, ​​na reunião da liga, disputada em 27 de março no estádio LLUís Companys, que concluiu com Vitoria da equipe Barca (3-0).

Laliga está na ESPN+ Agora você pode desfrutar da Laliga na ESPN+, onde pode ver todos os jogos ao vivo em espanhol. Inscreva -se aqui

De acordo com Iusport, o comitê rejeitou a reivindicação da equipe Navarro, que alegou que o Barça incorreu em alinhamento indevido por ter o Central, pois estava baixo na equipe espanhola em 17 de março por razões médicas, para o Partido da Holanda da Liga das Nações.

Iñigo Martínez estava baixo na seleção nacional, para as partes contra a Holanda da Liga das Nações em 20 de março em Roterdã e no dia 23 em Valencia, para “uma parameniscite interna no joelho direito enviado no relatório recebido do FC Barcelona”.

Íñigo Martínez, no jogo contra osasuna. Efe

Na partida contra o Osasuna, o jogador foi iniciante, então a equipe de Navarrese entende que o Barça violou o artigo 5 do Anexo I dos regulamentos de estatutos e a transferência de jogadores da FIFA, que estabelece que um jogador que não se junta ao seu chamado de seleção por cinco dias, ou deixa o final de periódico.

No mesmo dia em que o RFEF confirmou o declínio de Iñigo Martínez, a desconfiança da seleção por razões médicas de Marc Casadó e Bryan Zaragoza também foi comunicado, embora este último tenha se juntado à concentração da Espanha a ser avaliada por seus serviços médicos.

Otasuna considerou que era “evidente que, em conformidade com o regulamento da FIFA acima mencionado, nenhum desses jogadores era hábil de participar” na reunião de 27 de março “, já que os prazos estabelecidos pelo mesmo não foram cumpridos”.

Ele também argumentou que não era possível que o Barça pudesse se beneficiar de qualquer situação excepcional para não aplicar o regulamento da FIFA.

A partida, correspondente ao dia 27, foi adiada em 8 de março pela morte súbita do médico de Barcelona, ​​Carles Miñarro, e foi disputado no dia 27.